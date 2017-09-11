11.09.2017 15:24
шахматы, фото с spbvedomosti.ru
Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Берлине
Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Берлине c 10 по 28 марта 2018 года, сообщается в релизе организаторов турнира.
В турнире, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира, в том числе россиянин Сергей Карякин. Победитель турнира получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.
Кроме Карякина, в турнире сыграют два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два победителя серии Гран-при, золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный момент проходит в Грузии. Восьмым участником станет номинант от организаторов турнира.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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