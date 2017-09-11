шахматы, фото с spbvedomosti.ru

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Берлине

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Берлине c 10 по 28 марта 2018 года, сообщается в релизе организаторов турнира.





В турнире, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира, в том числе россиянин Сергей Карякин. Победитель турнира получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.



