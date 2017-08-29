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29.08.2017 09:38
Летние Дипломатические игры прошли в Завидово
XIX Летние Дипломатические игры прошли в филиале ГлавУпДК при МИД России - комплексе отдыха «Завидово». В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в России. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка, рекордсменка мира, абсолютная чемпионка СССР, член центрального правления Российского союза спортсменов Людмила Евгеньевна Титова и глава Конаковского района Тверской области Людмила Алексеевна Козлова. Судьями игр выступили выдающиеся российские спортсмены, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта – Нина Николаевна Смолеева, Александр Александрович Демин, Алексей Владимирович Ревенко и другие.

В играх приняли участие команды дипмиссий 21 страны, а также Лиги арабских государств и Евразийской экономической комиссии. Спортсмены соревновались в семи видах спорта: кроссе, мини-футболе, волейболе, баскетболе, стрельбе, рыбной ловле и бильярде. Наибольшее количество команд представили дипломатические миссии Белоруссии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Молдавии, Монголии и Южно-Африканской Республики. Они выступили во всех видах спорта. Наиболее популярными среди дипломатов в этом году стали футбол, стрельба и бильярд.

В соревнованиях по футболу выступили 16 команд. В финале встретились команды посольств Нигерии и Сенегала. По мнению болельщиков и судей, дипломаты показали не только красивую, но и профессиональную игру. Первое место завоевало посольство Нигерии. Радость победы с коллегами разделил временный поверенный в делах Республики Нигерия в России Илесанми Абиодун Бакаре, который возглавил команду страны на Летних Дипломатических играх.

Не меньший интерес вызвали соревнования по стрельбе. За золото «поборолись» 65 стрелков. Победителем среди мужчин стал советник посольства Казахстана Дмитрий Михно, среди женщин - сотрудник посольства Узбекистана Мухабад Мухиддинова. В соревнованиях принял участие и посол Афганистана Абдул Каюм Кочай. 

Фото можно посмотреть здесь.

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/29/110654.html
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