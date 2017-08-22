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Чемпионат мира по самбо. Сочи - 2017 В СЮЖЕТЕ Чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи в ледовом дворце "Айсберг" Чемпионат мира по самбо 2017г. пройдет в Сочи в олимпийском ледовом дворце "Айсберг". С 9 по 13 ноября будут разыграны 27 комплектов медалей.

Сегодня опубликован логотип соревнований.



Сочи, городской округ Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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