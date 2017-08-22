ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Бейсбол
Водное поло
Самбо
Софтбол
Стрельба из лука
Бадминтон
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Самбо
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ
Чемпионат мира по самбо. Сочи - 2017
22.08.2017 11:51
Чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи в ледовом дворце "Айсберг"
Чемпионат мира по самбо 2017г. пройдет в Сочи в олимпийском ледовом дворце "Айсберг". С 9 по 13 ноября будут разыграны 27 комплектов медалей.
Сегодня опубликован логотип соревнований.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/22/110649.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.08.2017 11:51
Чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи в ледовом дворце "Айсберг"
17.12.2016 16:23
Глава FIAS разочарован, что самбо не получило временного признания МОК
18.05.2016 18:40
Сборная России завоевала 16 золотых медалей чемпионата Европы по самбо
07.02.2016 21:11
Чемпионат Японии по самбо на Кубок Путина прошёл в Токио
21.11.2015 15:42
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев избит и ограблен в своем коттедже
23.10.2015 11:29
Лучшие самбисты России отправятся на чемпионат мира в Марокко
03.09.2015 16:36
Турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» состоялся в Сочи
Все новости
Сюжеты
Чемпионата мира по самбо. Марокко - 2015
Чемпионат мира по самбо. Япония - 2014
Чемпионат Европы по самбо. Румыния - 2014
В России
.
Всемирные игры боевых искусств 2013
Чемпионат мира по самбо. Сочи - 2017
Публикации
21.09.2010 11:27
Самбо в Пекине
15.04.2010 10:07
Василий Шестаков : Моя задача на сегодняшний день - добиться того, чтобы самбо стало интересным, привлекательным, зрелищным видо
Фото и видео
25.11.2013 12:40
Видео
.
Самбо. Чемпионат мира 2013
31.10.2013 12:50
Фото
.
Самбо. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров