Женская команда Китайского Тайбея

Швейцария и Китайский Тайбей выиграли турнир по перетягиванию каната в рамках X Всемирных игр в Польшй

Мужская сборная Швейцарии и женская команда Китайского Тайбея стали победителями турнира по перетягиванию каната на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польской Вроцлаве.





В финале женской части соревнований (весовая категория до 540кг) представительницы Китайского Тайбея одержали победу над соперницами из Китая со счетом 3-0. Третье места заняла сборная ЮАР, оказавшаяся сильнее голландок - 3-0.





У мужчин (до 700кг) первенствовала команда Швейцарии , обыгравшая сборную Нидерландов - 3-0. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Великобритании, выигравшие матч за третье место у представителей Бельгии - 3-0.





В общем зачете X Всемирных игр в Польше победителем стала команда России , завоевавшая 63 медали, 28 из которых золотые.



