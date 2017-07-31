Швейцария и Китайский Тайбей выиграли турнир по перетягиванию каната в рамках X Всемирных игр в Польшй
Мужская сборная Швейцарии и женская команда Китайского Тайбея стали победителями турнира по перетягиванию каната на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польской Вроцлаве.
В финале женской части соревнований (весовая категория до 540кг) представительницы Китайского Тайбея одержали победу над соперницами из Китая со счетом 3-0. Третье места заняла сборная ЮАР, оказавшаяся сильнее голландок - 3-0.
У мужчин (до 700кг) первенствовала команда Швейцарии , обыгравшая сборную Нидерландов - 3-0. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Великобритании, выигравшие матч за третье место у представителей Бельгии - 3-0.
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.