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Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
31.07.2017 17:05
Женская команда Китайского Тайбея
Швейцария и Китайский Тайбей выиграли турнир по перетягиванию каната в рамках X Всемирных игр в Польшй
Мужская сборная Швейцарии и женская команда Китайского Тайбея стали победителями турнира по перетягиванию каната на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польской Вроцлаве.

В финале женской части соревнований (весовая категория до 540кг) представительницы Китайского Тайбея одержали победу над соперницами из Китая со счетом 3-0. Третье места заняла сборная ЮАР, оказавшаяся сильнее голландок - 3-0.

У мужчин  (до 700кг) первенствовала команда Швейцарии , обыгравшая сборную Нидерландов - 3-0. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Великобритании, выигравшие матч за третье место у представителей Бельгии - 3-0.


Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.
Города:
Вроцлав
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110628.html
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