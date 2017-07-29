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29.07.2017 12:32
Дарья Рыжкова, фото с thestar.com
Российские ватерполистки победили сборную Канады и завоевали бронзу чемпионата мира, золото - у американок
Женский турнир завершился в пятницу, 28 июля на чемпионате мира по водному поло, проходящем в столице Венгрии Будапеште. 

Сборная России после поражения в полуфинале от команды США боролась за бронзовые медали с канадскими ватерполистками. Три периода из четырёх закончились вничью, а благодаря успешно проведённой второй четверти российские ватерполистки добились победы - 11:9 (3:3, 4:2, 2:2, 2:2). 

Состав сборной России: Анна Устюхина, Анна Карнаух (12 отражённых бросков из 21) - вратари, Вероника Вахитова, Екатерина Прокофьева (2/7), Эльвина Каримова (1/2), Мария Борисова (2/4), Ольга Горбунова (0/4), Алёна Сержантова (2/2), Анастасия Симанович (0/4), Анна Тимофеева (1/2), Татьяна Толкунова, Евгения Иванова (0/3), Дарья Рыжкова (3/5). 

Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В финальном матче сборная США одержала убедительную победу над командой Испании - 13:6 (2:1, 3:2, 5:2, 3:1). Американские ватерполистки стали пятикратными чемпионками мира. Ранее они завоёвывали золотые медали мировых чемпионатов в 2003 году в Испании, в 2007-м в Австралии, в 2009-м в Италии и в 2015-м в России (Казань).

В матче за пятое место хозяйки турнира - венгерские ватерполистки одержали победу над сборной Италии - 10:8 (3:2, 3:2, 2:2, 2:2). Во встрече за седьмое место сборная Греции была сильнее австралийских ватерполисток - 8:6 (1:0, 4:1, 3:3, 0:2). В игре за девятое место сборная Испании взяла верх над японской командой - 13:11 (1:2, 6:4, 4:3, 2:2). Встреча за 11-е место закончилась победой казахстанских ватерполисток над сборной Бразилии - 9:5 (4:1, 2:2, 1:0, 2:2). 

Мужской турнир чемпионата мира завершается в субботу. Сборная России в 13.00 по московскому времени проведёт матч за седьмое место с командой Австралии. В 14.30 за пятое место сыграют сборные Черногории и Италии. В 16.00 бронзовые медали разыграют греческие и сербские ватерполисты. В финальном матче в 21.30 сойдутся сборные Венгрии и Хорватии.  
Города:
Будапешт
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/29/110618.html
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