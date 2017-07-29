Дарья Рыжкова, фото с thestar.com

Российские ватерполистки победили сборную Канады и завоевали бронзу чемпионата мира, золото - у американок

Женский турнир завершился в пятницу, 28 июля на чемпионате мира по водному поло, проходящем в столице Венгрии Будапеште.





Сборная России после поражения в полуфинале от команды США боролась за бронзовые медали с канадскими ватерполистками. Три периода из четырёх закончились вничью, а благодаря успешно проведённой второй четверти российские ватерполистки добились победы - 11:9 (3:3, 4:2, 2:2, 2:2).





Состав сборной России: Анна Устюхина, Анна Карнаух (12 отражённых бросков из 21) - вратари, Вероника Вахитова, Екатерина Прокофьева (2/7), Эльвина Каримова (1/2), Мария Борисова (2/4), Ольга Горбунова (0/4), Алёна Сержантова (2/2), Анастасия Симанович (0/4), Анна Тимофеева (1/2), Татьяна Толкунова, Евгения Иванова (0/3), Дарья Рыжкова (3/5).





Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В финальном матче сборная США одержала убедительную победу над командой Испании - 13:6 (2:1, 3:2, 5:2, 3:1). Американские ватерполистки стали пятикратными чемпионками мира. Ранее они завоёвывали золотые медали мировых чемпионатов в 2003 году в Испании, в 2007-м в Австралии, в 2009-м в Италии и в 2015-м в России (Казань).





В матче за пятое место хозяйки турнира - венгерские ватерполистки одержали победу над сборной Италии - 10:8 (3:2, 3:2, 2:2, 2:2). Во встрече за седьмое место сборная Греции была сильнее австралийских ватерполисток - 8:6 (1:0, 4:1, 3:3, 0:2). В игре за девятое место сборная Испании взяла верх над японской командой - 13:11 (1:2, 6:4, 4:3, 2:2). Встреча за 11-е место закончилась победой казахстанских ватерполисток над сборной Бразилии - 9:5 (4:1, 2:2, 1:0, 2:2).



