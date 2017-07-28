Никита Деревянкин, фото с mgo-dynamo.ru

Российские ватерполистки поборются за бронзу чемпионата мира, мужская команда сыграет за седьмое место

Решающие матчи чемпионата мира по водному поло среди мужских и женских команд проходят в столице Венгрии Будапеште.





Женская сборная России встречалась в полуфинальном матче с командой США. Неудачно сыграв в первой половине встречи, особенно во втором периоде, в дальшейшем российские ватерполистки не смогли ликвидировать отставание и уступили - 9:14 (4:5, 1:6, 2:2, 2:1). Состав сборной России: Анна Устюхина (0 отражённых бросков из 3), Анна Карнаух (3/14) - вратари, Вероника Вахитова, Екатерина Прокофьева (3/6), Эльвина Каримова, Мария Борисова (2/6), Ольга Горбунова, Алёна Сержантова, Анастасия Симанович (2/6), Анна Тимофеева (0/3), Татьяна Толкунова (0/1), Евгения Иванова (1/5), Дарья Рыжкова (1/2).





В другом полуфинале сборная Испании победила команду Канады - 12:10 (4:2, 3:2, 2:2, 3:4). Таким образом, российские ватерполистки поборются за бронзовые медали со сборной Канады. Матч состоится в пятницу в 16.00 по московскому времени. В этот же день в 21.30 в финале встретятся сборные США и Испании.





Мужская сборная России в утешительном полуфинальном матче за пятое-восьмое места играла с командой Черногории. Российские ватерполисты в упорной борьбе потерпели поражение - 8:9 (1:1, 2:4, 4:2, 1:2). Состав сборной России: Кирилл Корнеев, Виталий Стаценко (11/20) - вратари, Николай Лазарев (0/2), Егор Васильев, Никита Деревянкин (1/1), Алексей Бугайчук, Артём Ашаев, Даниил Меркулов (2/4), Иван Нагаев (1/2), Иван Сучков (0/2), Дмитрий Холод (1/3), Сергей Лисунов (2/6), Роман Шепелев (1/2).





В другом утешительном полуфинале сборная Италии победила команду Австралии - 8:4 (4:2, 2:2, 0:0, 2:0). В субботу в 13.00 российские ватерполисты встретятся в матче за седьмое место с австралийцами. Сборные Черногории и Италии в 14.30 сыграют за пятое место.



