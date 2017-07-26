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26.07.2017 11:19
Анна Карнаух, фото с rsport.ru
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата мира, мужская команда уступила в четвертьфинале
Матчи 1/4 финала состоялись на чемпионате мира по водному поло среди мужчин и женщин, продолжающемся в столице Венгрии Будапеште. 

Женская сборная России боролась за путёвку в полуфинал с командой Италии. Российские ватерполистки удачно начали встречу, поведя - 4:0, затем позволили соперницам перехватить нициативу и выйти вперёд - 7:5. Концовка встречи вновь прошла с перевесом нашей команды, вернувшей себе лидерство, а два заключительных сейва голкипера россиянок Анны Карнаух подвели итог - сборная России одержала победу со счётом 9:8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1). Состав сборной России: Анна Устюхина, Анна Карнаух (12 отражённых бросков из 20) - вратари, Вероника Вахитова, Екатерина Прокофьева (0/3), Эльвина Каримова (1/3), Мария Борисова (1/3), Ольга Горбунова (2/7), Алёна Сержантова (1/3), Анастасия Симанович, Анна Тимофеева, Татьяна Толкунова (0/1), Евгения Иванова (3/5), Дарья Рыжкова (1/4). 

Результаты остальных матчей 1/4 финала: США - Австралия 7:5 (0:0, 3:0, 2:2, 2:3), Венгрия - Канада 4:6 (0:1, 4:3, 0:1, 0:1), Греция - Испания 10:10 (3:2, 2:2, 2:2, 3:4), пенальти - 2:4. 

В полуфинале российские ватерполистки сыграют в среду со сборной США. Начало матча - в 21.30 по московскому времени. Вторую путёвку в финал в 23.00 разыграют сборные Канады и Испании. 

Мужская сборная России встречалась в четвертьфинале с хозяевами турнира - венгерскими ватерполистами. Первая половина матча прошла при полном преимуществе венгров. В дальнейшем хозяева уверенно довели матч до победы - 14:5 (5:0, 3:1, 3:3, 3:1). Состав сборной России: Кирилл Корнеев (6/14), Виталий Стаценко (1/7) - вратари, Николай Лазарев (0/4), Егор Васильев (0/1), Никита Деревянкин (1/3), Алексей Бугайчук (2/3), Артём Ашаев (0/1), Даниил Меркулов (0/3), Иван Нагаев (1/6), Иван Сучков (0/1), Дмитрий Холод (0/5), Сергей Лисунов (1/3), Роман Шепелев (0/2). 

Остальные четвертьфинальные матчи закончились таким образом: Черногория - Греция 7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2), Сербия - Австралия 15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0), Хорватия - Италия 12:9 (3:2, 2:3, 3:1, 4:3). 

Российские ватерполисты в матче за пятое-восьмое места встретятся в четверг в 14.35 со сборной Черногории. В другой паре сойдутся австралийцы и итальянцы. В главных полуфиналах сыграют Греция - Венгрия и Сербия - Хорватия.   
Города:
Будапешт
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/26/110606.html
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