Россия - Франция, фото с beachsoccerrussia.ru

Сборная России заняла третье место на турнире по пляжному футболу "Мундиалито"

Международный турнир по пляжному футболу "Мундиалито-2017" проходил с 21 по 23 июля в португальском Кашкайше.





В турнире приняли участие четыре национальные сборные: команды Португалии, Бразилии, России и Франции.





В первый игровой день российские футболисты встретились с пятикратными и действующими чемпионами мира - сборной Бразилии. В первом периоде на голы Маурисиньо и Мао сборная России ответила точным ударом Владислава Жарикова. Во вторые 12 минут Маурисиньо отличился ещё дважды, но один раз бразильцы срезали мяч в свои ворота. В заключительной трети южноамериканцы отличились пять раз, у россиян голы на счету Кирилла Романова и Артура Папоротного. 9:4 - уверенная победа бразильской команды.





Во втором туре сборная России встречалась с командой Португалии. В первом периоде Виктор Крышанов вывел россиян вперёд, во второй трети минимальный счёт не изменился. В заключительной трети хозяева турнира переломили ход игры и трижды пробили оборону россиян. 3:1 - сборная Португалии была сильнее.





В заключительный день турнира подопечные Михаила Лихачёва играли со сборной Франции. В первом периоде на гол Николая Крышанова ответил Жюльен Суаре. Во вторые 12 минут дубль Папоротного обеспечил нашей команде перевес в два мяча. В последней трети Антон Шкарин забил четвёртый мяч, Антони Барботти сократил разрыв, но последнее слово осталось за россиянами - отличился Виктор Крышанов. 5:2 - победа нашей команды.





Набрав три очка, сборная России завершила "Мундиалито" на третье м месте. Победили бразильцы, выиграв все три встречи. Вторыми финишировали португальцы, четвёртыми - французы.





Бразилия - Россия 9:4 (2:1, 2:1, 5:2)

1:0. Диего Да Сильва Катарино (Маурисиньо), 8:22

2:0. Маурисиньо (Мао), 9:06

2:1. Владислав Жариков (Антон Шкарин), 11:49

3:1. Маурисиньо (Датинья), 12:44

3:2. Фелипе Да Сильва, 17:13, в свои ворота

4:2. Маурисиньо, 23:59, с пенальти

5:2. Фернандо Луис Де Оливейра, 24:36

6:2. Родриго Суарес Да Коста, 27:32

6:3. Кирилл Романов (Артур Папоротный), 27:35

7:3. Датинья, 29:51

8:3. Бруно Шавьер (Фернандо Луис Де Оливейра), 31:13

8:4. Артур Папоротный, 33:04

9:4. Фелипе Да Сильва, 35:55.





Португалия - Россия 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

0:1. Виктор Крышанов (Иван Островский), 5:55

1:1. Маджер, 24:36

2:1. Бернардо Мартинс, 28:36

3:1. Леонардо Мартинс, 30:29.





Россия - Франция 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

1:0. Николай Крышанов (Максим Роговский), 3:14

1:1. Жюльен Суаре (Жереми Баскез), 6:19

2:1. Артур Папоротный (Кирилл Романов), 12:03

3:1. Артур Папоротный (Иван Островский), 17:47

4:1. Антон Шкарин (Иван Островский), 31:12

4:2. Антони Барботти, 33:57

5:2. Виктор Крышанов, 35:01.





Франция - Португалия 0:5 (0:1, 0:2, 0:2), Бразилия - Франция 9:0 (2:0, 5:0, 2:0), Португалия - Бразилия 4:6 (1:3, 2:2, 1:1).



