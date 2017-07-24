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24.07.2017 14:19
Екатерина Прокофьева, фото с championat.com
Российские ватерполисты и ватерполистки сыграют в четвертьфиналах чемпионата мира
Матчи плей-офф стартовали на чемпионате мира по водному поло среди мужчин и женщин, продолжающемся в столице Венгрии Будапеште. 

Женская сборная России завершала предварительный этап матчем со сборной Казахстана. Российские ватерполистки одержали убедительную победу со счётом 15:6 (5:1, 3:2, 4:2, 3:1). Состав сборной России: Анна Устюхина (5 отражённых бросков из 10), Анна Карнаух (2/3) - вратари, Вероника Вахитова (0/1), Екатерина Прокофьева (2/2), Эльвина Каримова (2/2), Мария Борисова (0/1), Ольга Горбунова (0/2), Алёна Сержантова (2/4), Анастасия Симанович (3/5), Анна Тимофеева (2/3), Татьяна Толкунова (0/1), Евгения Иванова (2/4), Дарья Рыжкова (2/5). 

В другом матче последнего тура в группе D сборная Греции победила команду Австралии - 11:8 (2:2, 3:3, 3:2, 3:1). Итоговое турнирное положение: Греция - 4 очка (3 игры), Австралия - 4(3), Россия - 4(3), Казахстан - 0(3). 

Предварительный этап в других группах завершился следующим образом:

Группа A. Италия - Китай 15:8 (3:2, 4:2, 6:0, 2:4), Бразилия - Канада 6:16 (2:4, 2:4, 1:4, 1:4). Итоги: Италия - 6(3), Канада - 4(3), Китай - 2(3), Бразилия - 0(3). 

Группа B. Новая Зеландия - США 7:22 (2:6, 1:6, 2:6, 2:4), ЮАР - Испания 3:17 (1:4, 0:6, 1:2, 1:5). Итоги: США - 6(3), Испания - 4(3), Новая Зеландия - 2(3), ЮАР - 0(3). 

Группа C. Япония - Франция 8:9 (3:3, 0:3, 3:1, 2:2), Нидерланды - Венгрия 8:10 (2:2, 1:1, 2:4, 3:3). Итоги: Венгрия - 6(3), Нидерланды - 4(3), Франция - 2(3), Япония - 0(3). 

По регламенту чемпионата как у женщин, так и у мужчин победители групп получили прямые путёвки в четвертьфинал, а вторые и третьи команды каждой группы начали борьбу в плей-офф с 1/8 финала. 

Соперницами россиянок в борьбе за место в четвертьфинале стали голландские ватерполистки. Наша команда одержала в упорной борьбе победу - 11:10 (4:2, 3:4, 3:2, 1:2). Россия: Анна Устюхина, Анна Карнаух (11/21) - вратари, Вероника Вахитова (0/1), Екатерина Прокофьева (3/4), Эльвина Каримова (1/5), Мария Борисова (0/3), Ольга Горбунова (1/4), Алёна Сержантова, Анастасия Симанович, Анна Тимофеева (2/3), Татьяна Толкунова (1/3), Евгения Иванова (1/3), Дарья Рыжкова (2/4). 

Результаты других матчей 1/8 финала: Канада - Новая Зеландия 16:3 (5:1, 4:1, 3:0, 4:1), Китай - Испания 5:13 (2:1, 1:4, 1:5, 1:3), Франция - Австралия 2:16 (0:5, 0:4, 1:1, 1:6). 

В четвертьфинале сборная России сыграет в понедельник в 15.50 по московскому времени с командой Италии. В этот же день пройдут остальные матчи 1/4 финала: США - Австралия, Венгрия - Канада, Греция - Испания. 

В заключительном туре группы D мужского чемпионата мира сборная России встречалась с командой США и потерпела поражение - 11:14 (1:6, 5:3, 1:3, 4:2). Россия: Кирилл Корнеев (0/2), Виталий Стаценко (6/18) - вратари, Николай Лазарев (0/4), Егор Васильев (0/1), Никита Деревянкин (1/1), Алексей Бугайчук (2/2), Артём Ашаев (0/3), Даниил Меркулов (2/8), Иван Нагаев (2/6), Иван Сучков (0/1), Дмитрий Холод (1/3), Сергей Лисунов (1/2), Роман Шепелев (2/4). 

В другом матче нашей группы сборная Японии крупно проиграла команде Хорватии - 6:16 (1:5, 3:5, 1:4, 1:2). Итоговое турнирное положение: Хорватия - 6(3), Россия - 2(3), Япония - 2(3), США - 2(3). 

Результаты третьего тура и итоги предварительного этапа в остальных группах таковы:

Группа A. Бразилия - Канада 6:6 (1:2, 3:2, 1:2, 1:0), Черногория - Казахстан 13:5 (2:0, 4:0, 3:2, 4:3). Итоги: Черногория - 5(3), Бразилия - 3(3), Казахстан - 2(3), Канада - 2(3). 

Группа B. Франция - Венгрия 7:13 (1:6, 3:2, 1:3, 2:2), Австралия - Италия 5:13 (2:5, 0:3, 3:2, 0:3). Итоги: Венгрия - 5(3), Италия - 5(3), Австралия - 2(3), Франция - 0(3). 

Группа C. Испания - ЮАР 16:4 (3:2, 1:0, 6:1, 6:1), Сербия - Греция 11:6 (2:1, 3:3, 3:0, 3:2). Итоги: Сербия - 6(3), Греция - 4(3), Испания - 2(3), ЮАР - 0(3). 

Выйдя в плей-офф со второго места, российские ватерполисты встретились в 1/8 финала со сборной Испании. Встреча закончилась победой нашей команды со счётом 11:10 (3:2, 4:2, 3:3, 1:3). Россия: Кирилл Корнеев, Виталий Стаценко (8/18) - вратари, Николай Лазарев (0/2), Егор Васильев, Никита Деревянкин (2/2), Алексей Бугайчук (1/2), Артём Ашаев, Даниил Меркулов (3/5), Иван Нагаев (2/6), Иван Сучков (0/1), Дмитрий Холод, Сергей Лисунов (3/3), Роман Шепелев (0/1). 

Остальные матчи 1/8 финала закончились таким образом: Бразилия - Австралия 3:8 (2:2, 0:2, 1:2, 0:2), Казахстан - Италия 7:12 (1:3, 1:2, 1:4, 4:3), Греция - Япония 14:4 (5:2, 5:0, 2:2, 2:0). 

За путёвку в полуфинал сборная России сразится во вторник в 21.30 с хозяевами чемпионата - венгерскими ватерполистами. В других четвертьфиналах сыграют Черногория - Греция, Сербия - Австралия и Хорватия - Италия.  
Города:
Будапешт
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/24/110597.html
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