Четыре из пяти российских клубов прошли квалификацию Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу
Отборочный этап Кубка европейских чемпионов (Euro Winners Cup) по пляжному футболу состоялся в португальском Назаре.
Квалификация прошла в семи группах. Пропуск в основной этап получали победители групп, а также одна лучшая команда из занявших вторые места. Россию на отборочном этапе представляли пять клубов: "Дельта" (Саратов), ПФК "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва), КПФ ЦСКА (Москва) и FC CITY (Санкт-Петербург). Чемпион России - "Кристалл" из Санкт-Петербурга получил прямую путёвку в основной этап.
"Дельта" с девятью очками из девяти возможных вышла из группы A, победив украинский "Артур Мьюзик" - 5:3, а также разгромив чешский "Теплице" - 10:1 и французский "Литтораль-Дюнкерк" - 9:2.
ПФК "Спартак" занял первое место в группе B, набрав семь очков. Спартаковцы крупно обыграли португальский клуб "Каса Бенфика де Лурес" - 7:2, по пенальти одолели немецкий "Ростокерс Роббен" - 4:4, пенальти - 3:2, и разгромили греческий "Наполи Патрон" - 9:1.
"Локомотив" без проблем первенствовал в группе C, разгромив португальскую "Виторию" - 16:1 и бельгийский "Литтораль-де-Панне" - 9:2.
КПФ ЦСКА завоевал путёвку от группы D, сломив сопротивление венгерской "Энергии" - 4:3, а также разгромив голландский "Лансингерланд" - 10:2 и португальскую "Вила Франку" - 8:1.
Лишь FC CITY не смог пробиться в основной этап. Питерцы заняли второе место в группе E, победив португальский "Амигос Да Паз" - 4:2 и английский "Портсмут" - 4:1, но потерпев поражение от польской "Лодзи" - 5:6.
Таким образом, на основном этапе Россию будут представлять пять клубов: "Кристалл", "Локомотив", "Дельта", ПФК "Спартак" и КПФ ЦСКА. В турнире, который стартует в понедельник, принимают участие 36 команд, разбитых на девять групп. В плей-офф попадают все победители групп, а также семь команд, занявших с лучшими показателями вторые места. Матчи навылет начнутся с 1/8 финала и пройдут с четверга по воскресенье.