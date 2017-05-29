Четыре из пяти российских клубов прошли квалификацию Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Отборочный этап Кубка европейских чемпионов (Euro Winners Cup) по пляжному футболу состоялся в португальском Назаре.





Квалификация прошла в семи группах. Пропуск в основной этап получали победители групп, а также одна лучшая команда из занявших вторые места. Россию на отборочном этапе представляли пять клубов: "Дельта" (Саратов), ПФК "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва), КПФ ЦСКА (Москва) и FC CITY (Санкт-Петербург). Чемпион России - "Кристалл" из Санкт-Петербурга получил прямую путёвку в основной этап.





"Дельта" с девятью очками из девяти возможных вышла из группы A, победив украинский "Артур Мьюзик" - 5:3, а также разгромив чешский "Теплице" - 10:1 и французский "Литтораль-Дюнкерк" - 9:2.





ПФК "Спартак" занял первое место в группе B, набрав семь очков. Спартаковцы крупно обыграли португальский клуб "Каса Бенфика де Лурес" - 7:2, по пенальти одолели немецкий "Ростокерс Роббен" - 4:4, пенальти - 3:2, и разгромили греческий "Наполи Патрон" - 9:1.





"Локомотив" без проблем первенствовал в группе C, разгромив португальскую "Виторию" - 16:1 и бельгийский "Литтораль-де-Панне" - 9:2.





КПФ ЦСКА завоевал путёвку от группы D, сломив сопротивление венгерской "Энергии" - 4:3, а также разгромив голландский "Лансингерланд" - 10:2 и португальскую "Вила Франку" - 8:1.





Лишь FC CITY не смог пробиться в основной этап. Питерцы заняли второе место в группе E, победив португальский "Амигос Да Паз" - 4:2 и английский "Портсмут" - 4:1, но потерпев поражение от польской "Лодзи" - 5:6.



