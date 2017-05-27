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27.05.2017 13:24
Сергей Каменский, фото с riva-s.ru
Сергей Каменский с двумя наградами завершил второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе
Второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе завершился в немецком Мюнхене. 

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Сергей Каменский завоевал свою вторую на мюнхенском этапе награду, заняв второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений. Результат лидера нашей команды в финале - 460.9 очка. Победу одержал француз Алексис Райно (463.5), тройку замкнул китаец Лю Юкин (446.9). Денис Соколов финишировал по итогам квалификации 14-м (1174), Андрей Коньков - 54-м (1161). 

Чжонхьюн Ким из Южной Кореи стал лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лёжа, выбив в финале 248.3 очка. Вторым финишировал норвежец Стиан Богар (248.2), третьим - австриец Томас Матис (227.1). Соколов - 45-й в квалификации (621.0), Каменский - 48-й (620.4), Кирилл Григорьян - 57-й (619.0). 

Лидер женской российской сборной, серебряный призёр Олимпиады-2016 Виталина Бацарашкина заняла пятое место в стрельбе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, выбив в финале 177.8 очка. Победительницей в этом упражнении стала гречанка Анна Коракаки (241.2), серебро завоевала украинка Елена Костевич (238.3), бронзу - китаянка Лин Юмей (217.5). Маргарита Ломова финишировала в квалификации 23-й (381), Алёна Суслонова заняла 46-е место (378). 

Китаянка Чжан Цзинлин победила в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, набрав в финале 36 очков. Второй стала болгарка Антуанета Бонева (34), третьей - Коракаки (26). Локома - 15-я (580 очков в квалификации), Бацарашкина - 17-я (580), Суслонова - 38-я (573). 

Юлия Каримова заняла пятое место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, набрав в финале 422.5 очка. Победу одержала Снежана Пейчич из Хорватии (462.2), серебро и бронза - у немецких спортсменок Селины Гшвандтнер (455.4) и Джолин Бир (444.6). Полина Хорошева - восьмая (394.7). Анастасия Галашина заняла в квалификации 20-е место (583).

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин первенствовал украинец Павел Коростелёв, набрав в финале 240.9 очка. Серебро - у японца Томоюки Мацуды (238.7), бронза - у южнокорейца Чжонго Чжина (218.4). Владимир Гончаров стал по результатам квалификации девятым (581), Денис Кулаков - 12-м (581), Николай Килин - 38-м (575).   

Чжонго Чжин победил с мировым рекордом (230.5 очка) в финале стрельбы из малокалиберного пистолета с 50 метров. Вторым стал португалец Жоао Кошта (228.3), третьим - серб Дмитрий Гргич (209.0). Гончаров - 13-й (556 очков в квалификации), Кулаков - 18-й (554), Килин - 38-й (549). 

Француз Жан Квиквампо победил в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с результатом в финале 33 очка. Серебро завоевал китаец Чжан Цзян (31), бронзу - немец Кристиан Райтц (25). Алексей Климов - 25-й (574 очка в квалификации), Никита Суханов - 28-й (573), Андрей Щепетков - 37-й (567).
Города:
Мюнхен
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/27/110401.html
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