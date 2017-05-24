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24.05.2017 18:36
Маверик Виньялес, фото с independebt.co.uk
Маверик Виньялес выиграл Гран-при Франции в чемпионате MotoGP
Пятый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Франции состоялся в минувший уик-энд на трассе Бугатти в Ле-Мане. 

Победу в классе MotoGP одержал испанский гонщик Маверик Виньялес, выступающий на "Ямахе". Второе место занял француз Йоанн Зарко из команды "Тек 3 - Ямаха", тройку лучших замкнул испанец Дани Педроса на "Хонде". 

В десятку лучших также вошли итальянец Андреа Довициозо на "Дукати", британец Кэл Кратчлоу из команды "ЛЧР-Хонда", трёхкратный чемпион MotoGP испанец Хорхе Лоренсо на "Дукати", немец Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха"), австралиец Джек Миллер ("Марк ВДС - Хонда"), француз Лорис Баз ("Авинтия-Дукати") и итальянец Андреа Янноне на "Сузуки". 

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси лидировал в гонке, но выбыл из борьбы, упав на последнем круге. 

Виньялес занимает первое место и в общем зачёте чемпионата, набрав в пяти гонках 85 очков при трёх победах. Вторым идёт Педроса с 68 очками, Росси замыкает тройку лучших с 62 очками. Четвёртым идёт трёхкратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес на "Хонде" (58 очков), пятым - Зарко (55), шестым - Довициозо (54), седьмым - Кратчлоу (40), восьмым - Лоренсо (38), девятым - Фольгер (38), десятым - Миллер (29). 

Шестой этап чемпионата мира - Гран-при Италии пройдёт 4 июня на трассе Мюджело. 

MotoGP. Гран-при Франции. Гонка. 

1. Маверик Виньялес (Испания, "Ямаха") – 28 кругов
2. Йоанн Зарко (Франция, "Тек 3 - Ямаха") +3,134
3. Дани Педроса (Испания, "Хонда") +7,717
4. Андреа Довициозо (Италия, "Дукати") +11,223
5. Кэл Кратчлоу (Великобритания, "ЛЧР-Хонда") +13,519
6. Хорхе Лоренсо (Испания, "Дукати") +24,002
7. Йонас Фольгер (Германия, "Тек 3 - Ямаха") +25,733
8. Джек Миллер (Австралия, "Марк ВДС - Хонда") +32,603
9. Лорис Баз (Франция, "Авинтия-Дукати") +45,784
10. Андреа Янноне (Италия, "Сузуки") +48,332.
Города:
Ле-Ман
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/24/110397.html
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