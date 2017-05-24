Маверик Виньялес, фото с independebt.co.uk

Маверик Виньялес выиграл Гран-при Франции в чемпионате MotoGP

Пятый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Франции состоялся в минувший уик-энд на трассе Бугатти в Ле-Мане.





Победу в классе MotoGP одержал испанский гонщик Маверик Виньялес, выступающий на "Ямахе". Второе место занял француз Йоанн Зарко из команды "Тек 3 - Ямаха", тройку лучших замкнул испанец Дани Педроса на "Хонде".





В десятку лучших также вошли итальянец Андреа Довициозо на "Дукати", британец Кэл Кратчлоу из команды "ЛЧР-Хонда", трёхкратный чемпион MotoGP испанец Хорхе Лоренсо на "Дукати", немец Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха"), австралиец Джек Миллер ("Марк ВДС - Хонда"), француз Лорис Баз ("Авинтия-Дукати") и итальянец Андреа Янноне на "Сузуки".





Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси лидировал в гонке, но выбыл из борьбы, упав на последнем круге.





Виньялес занимает первое место и в общем зачёте чемпионата, набрав в пяти гонках 85 очков при трёх победах. Вторым идёт Педроса с 68 очками, Росси замыкает тройку лучших с 62 очками. Четвёртым идёт трёхкратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес на "Хонде" (58 очков), пятым - Зарко (55), шестым - Довициозо (54), седьмым - Кратчлоу (40), восьмым - Лоренсо (38), девятым - Фольгер (38), десятым - Миллер (29).





Шестой этап чемпионата мира - Гран-при Италии пройдёт 4 июня на трассе Мюджело.





MotoGP. Гран-при Франции. Гонка.





1. Маверик Виньялес (Испания, "Ямаха") – 28 кругов

2. Йоанн Зарко (Франция, "Тек 3 - Ямаха") +3,134

3. Дани Педроса (Испания, "Хонда") +7,717

4. Андреа Довициозо (Италия, "Дукати") +11,223

5. Кэл Кратчлоу (Великобритания, "ЛЧР-Хонда") +13,519

6. Хорхе Лоренсо (Испания, "Дукати") +24,002

7. Йонас Фольгер (Германия, "Тек 3 - Ямаха") +25,733

8. Джек Миллер (Австралия, "Марк ВДС - Хонда") +32,603

9. Лорис Баз (Франция, "Авинтия-Дукати") +45,784