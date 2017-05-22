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22.05.2017 07:34
Ксения Перова, фото с oblgazeta.ru
Женская сборная России по стрельбе из классического лука победила на первом этапе Кубка мира
Первый этап Кубка мира по стрельбе из лука завершился в воскресенье в Шанхае (Китай). 

Женская сборная России в составе Саяны Цыремпиловой, Ксении Перовой и Натальи Эрдыниевой стала победительницей командного турнира в стрельбе из классического лука. В четвертьфинале российские лучницы разгромили сборную Южной Кореи - 6:0, в полуфинале одержали победу над командой Китая - 5:3, а в финальном матче взяли верх над сборной США - 6:2. Китайские спортсменки завоевали бронзовые медали. 

Лучшей из россиянок в личном турнире стала Ксения Перова, занявшая четвёртое место. В плей-офф Перова одержала победы над Айбуке Актуной из Турции со счётом 6:5, её соотечественницей Гульназ Коскун - 6:4, затем разгромила Ику Рохмавати из Индонезии - 6:0, в четвертьфинале победила француженку Одри Адиком - 6:5, но в полуфинале потерпела поражение от Бо Бае Ки из Южной Кореи - 3:7, а в матче за бронзу уступила с таким же счётом японке Рен Хаякаве. В финале Бо Бае Ки победила ещё одну южнокорейскую лучницу - Хи Чжин Чан. Туяна Дашидоржиева дошла до 1/8 финала, Саяна Цыремпилова и Наталья Эрдыниева уступили в 1/32 финала. 

Александр Кожин и Наталья Эрдыниева заняли четвёртое место в миксте, уступив в матче за бронзу сборной США. в финале тайваньский микст победил южнокорейскую команду.

Мужская сборная России, за которую выступали Артём Махненко, Александр Кожин и Арсалан Балданов, заняла в командном турнире шестое место. В финале сборная Казахстана неожиданно победила команду Южной Кореи - 5:4. Бронзу завоевали японские лучники. 

В финале мужского личного турнира Стив Вийлер из Нидерландов победил южнокорейца Ким Ву Чжина. Бронзовым призёром стал Дон Хьюн Им из Южной Кореи. Артём Махненко дошёл до 1/8 финала, Арсалан Балданов - до 1/16 финала, Александр Кожин и Виталий Попов - до 1/32 финала.    
Города:
Шанхай
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/22/110388.html
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