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20.05.2017 17:56
Наталья Авдеева, фото с freekaliningrad.ru
Женская сборная России по стрельбе из блочного лука завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира
Соревнования блочников завершились в субботу на первом этапе Кубка мира по стрельбе из лука, проходящем в Шанхае (Китай). 

Женская сборная России, за которую выступали Александра Савенкова, Наталья Авдеева и Мария Виноградова, завоевала бронзовые награды командного турнира. В 1/8 финала российские лучницы победили сборную Австралии - 228:218, в четвертьфинале были точнее итанских спортсменок - 224:219, но в полуфинале потерпели поражение от главных фавориток - команды Южной Кореи со счётом 222:229. В матче за третье место сборная России одержала победу над командой Тайваня - 226:222. В финале кореянки взяли верх над датчанками. 

Победу в женском личном турнире одержала Сара Лопес из Венесуэлы. Серебро завоевала датчанка Сара Сонничсен, бронзу - бельгийка Сара Прилс. Наталья Авдеева завершила борьбу в 1/8 финала, Александра Савенкова - в 1/16 финала, Виктория Бальжанова и Мария Виноградова - в 1/32 финала. 

Мужская российская команда в 1/8 финала одолела австралийцев - 229:227, но в четвертьфинале не справилась со сборной США - 226:238. В финале сборная Индии одержала победу над командой Колумбии. Бронза в активе американских лучиков. Личный турнир выиграл датчанин Стефан Хансен, серебро завоевал француз Пьер-Жюльен Делош, бронзу - австралиец Патрик Коглан. Виктор Калашников дошёл до 1/8 финала, Асим Павлов - до 1/16 финала, Антон Булаев и Александр Дамбаев - до 1/32 финала. 

Александра Савенкова и Антон Булаев завершили турнир в миксте после 1/8 финала, где уступили команде Ирана - 142:150. Золото - у сборной Южной Кореи, серебро - у датчан, бронза - у американцев.   
Города:
Шанхай
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/20/110383.html
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