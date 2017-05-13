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13.05.2017 22:55
Хоу Ифань, фото с fide.com
Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют после двух туров московского этапа шахматного Гран-при ФИДЕ
Второй этап Гран-при ФИДЕ по шахматам стартовал в пятницу в Москве. 

В турнире принимают участие 18 гроссмейстеров. Россию представляют пять шахматистов: Пётр Свидлер (рейтинг ФИДЕ 2755), Ян Непомнящий (2753), Александр Грищук (2750), Эрнесто Инаркиев (2727) и Евгений Томашевский (2696). В турнире также выступают: француз Максим Вашье-Лаграв (2795), американец Хикару Накамура (2786), Аниш Гири из Нидерландов (2785), китаец Дин Лижэнь (2773), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2772), Пентала Харикришна из Индии (2750), англичанин Майкл Адамс (2747), израильтянин Борис Гельфанд (2724), испанец Франсиско Вальехо (2710), азербайджанец Теймур Раджабов (2710), лидер мирового женского рейтинга китаянка Хоу Ифань (2652), Салех Салем из Объединённых Арабских Эмиратов (2633) и норвежец Йон Людвиг Хаммер (2621). 

Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров. Заключительный тур состоится 21 мая. 

В первом туре Непомнящий белыми фигурами проиграл Хоу Ифань. Вничью сыграли Томашевский - Свидлер, Инаркиев - Накамура, Салем - Грищук, Вашье-Лаграв - Адамс, Гири - Гельфанд, Раджабов - Дин Лижэнь, Мамедьяров - Вальехо и Харикришна - Хаммер. 

Во втором туре Непомнящий реабилитировался за стартовую неудачу, переиграв чёрными Хаммера. Инаркиев чёрными уступил Дин Лижэню. Миром завершились партии Грищук - Томашевский, Свидлер - Салем, Хоу Ифань - Вашье-Лаграв, Накамура - Раджабов, Адамс - Гири, Гельфанд - Мамедьяров и Вальехо - Харикришна. 

Турнирное положение: 1-2. Дин Лижэнь (Китай), Хоу Ифань (Китай) - по 1.5 очка; 3-16. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Пётр Свидлер (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Александр Грищук (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Майкл Адамс (Англия), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов (Азербайджан), Франсиско Вальехо (Испания), Евгений Томашевский (Россия), Салех Салем (ОАЭ) - по 1; 17-18. Эрнесто Инаркиев (Россия), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 0.5.    
Города:
Москва
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/13/110353.html
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