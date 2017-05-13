Хоу Ифань, фото с fide.com

Хоу Ифань и Дин Лижэнь лидируют после двух туров московского этапа шахматного Гран-при ФИДЕ

Второй этап Гран-при ФИДЕ по шахматам стартовал в пятницу в Москве.





В турнире принимают участие 18 гроссмейстеров. Россию представляют пять шахматистов: Пётр Свидлер (рейтинг ФИДЕ 2755), Ян Непомнящий (2753), Александр Грищук (2750), Эрнесто Инаркиев (2727) и Евгений Томашевский (2696). В турнире также выступают: француз Максим Вашье-Лаграв (2795), американец Хикару Накамура (2786), Аниш Гири из Нидерландов (2785), китаец Дин Лижэнь (2773), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2772), Пентала Харикришна из Индии (2750), англичанин Майкл Адамс (2747), израильтянин Борис Гельфанд (2724), испанец Франсиско Вальехо (2710), азербайджанец Теймур Раджабов (2710), лидер мирового женского рейтинга китаянка Хоу Ифань (2652), Салех Салем из Объединённых Арабских Эмиратов (2633) и норвежец Йон Людвиг Хаммер (2621).





Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров. Заключительный тур состоится 21 мая.





В первом туре Непомнящий белыми фигурами проиграл Хоу Ифань. Вничью сыграли Томашевский - Свидлер, Инаркиев - Накамура, Салем - Грищук, Вашье-Лаграв - Адамс, Гири - Гельфанд, Раджабов - Дин Лижэнь, Мамедьяров - Вальехо и Харикришна - Хаммер.





Во втором туре Непомнящий реабилитировался за стартовую неудачу, переиграв чёрными Хаммера. Инаркиев чёрными уступил Дин Лижэню. Миром завершились партии Грищук - Томашевский, Свидлер - Салем, Хоу Ифань - Вашье-Лаграв, Накамура - Раджабов, Адамс - Гири, Гельфанд - Мамедьяров и Вальехо - Харикришна.



