Евгений Бобрышев, фото с motoxnews.ru

Евгений Бобрышев финишировал третьим на латвийском этапе чемпионата мира по мотокроссу MXGR

Седьмой этап чемпионата мира по мотокроссу (MXGR) состоялся 6-7 мая в латвийском Кегумсе.





Российский гонщик Евгений Бобрышев, выступающий на "Хонде", занял на этапе третье место, набрав 38 осков (20 в первой гонке + 18 во второй). Победителем этапа стал голландец Джеффри Херлингс на "КТМ", набрав максимально возможные 50 очков (25+25). На втором месте финишировал в Латвии лидер общего зачёта итальянец Антонио Кайроли на "КТМ" с 38 очками (16+22). Те же 38 очков заработал на этапе француз Клемент Десаль на "Кавасаки" (22+16). Пятёрку лучших замкнул француз Готье Полин на "Хускварне" с 28 очками (14+14).



