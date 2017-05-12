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12.05.2017 21:33
Евгений Бобрышев, фото с motoxnews.ru
Евгений Бобрышев финишировал третьим на латвийском этапе чемпионата мира по мотокроссу MXGR
Седьмой этап чемпионата мира по мотокроссу (MXGR) состоялся 6-7 мая в латвийском Кегумсе. 

Российский гонщик Евгений Бобрышев, выступающий на "Хонде", занял на этапе третье место, набрав 38 осков (20 в первой гонке + 18 во второй). Победителем этапа стал голландец Джеффри Херлингс на "КТМ", набрав максимально возможные 50 очков (25+25). На втором месте финишировал в Латвии лидер общего зачёта итальянец Антонио Кайроли на "КТМ" с 38 очками (16+22). Те же 38 очков заработал на этапе француз Клемент Десаль на "Кавасаки" (22+16). Пятёрку лучших замкнул француз Готье Полин на "Хускварне" с 28 очками (14+14). 

В генеральной классификации по итогам семи этапов Кайроли идёт на первом месте, набрав 258 очков. На второй позиции словенец Тим Гайзер на "Хонде" с 241 очком. Тройку лидеров замыкает Полин (220). Бобрышев идёт на четвёртой позиции (214).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/12/110352.html
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