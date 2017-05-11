Новосибирский клуб "Сибирь-Сириус" победил в командном чемпионате России по шахматам

Командный чемпионат России по шахматам завершился в среду в Сочи.





Чемпионом премьер-лиги стал новосибирский клуб "Сибирь-Сириус", выигравший все семь матчей и на три очка опередивший серебряного призёра - столичную команду ШСМ "Legacy Square Capital". Бронзу завоевал "Малахит" из Екатеринбурга, который по дополнительным показателям обошёл прошлогоднего чемпиона - "Медный всадник" из Санкт-Петербурга.





Матчи двух заключительных туров премьер-лиги завершились таким образом:





Шестой тур. "Ладья" (Республика Татарстан) - "Шахматная федерация ЦФО" 2:4, "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) - "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) 5:1, "Малахит" (Екатеринбург) - "Жигули" (Самарская область) 5:1, "Медный всадник" (Санкт-Петербург) - ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) 2.5:3.5.





Седьмой тур. ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) - "Ладья" (Республика Татарстан) 4:2, "Жигули" (Самарская область) - "Медный всадник" (Санкт-Петербург) 2:4, "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) - "Малахит" (Екатеринбург) 3:3, "Шахматная федерация ЦФО" - "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) 0.5:5.5.





Итоги. 1. "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) – 14 очков; 2. ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) – 11; 3. "Малахит" (Екатеринбург), 4. "Медный всадник" (Санкт-Петербург) – по 8; 5. "Шахматная федерация ЦФО" – 5; 6. "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург), 7. "Ладья" (Республика Татарстан) – по 4; 8. "Жигули" (Самарская область) – 2.





Женский турнир выиграла "Югра" из Ханты-Мансийска, также показав стопроцентный результат - 16 очков из 16. Серебро - у московского клуба "ШСМ-Legacy Square Capital" с 14 очками, бронза - у питерской "СДЮСШОР ШШ" с 12 очками.





Клуб из Тольятти "Друзья Ивана Букавшина" стал победителем высшей лиги, набрав 17 очков из 18. По 14 очков у серебряного призёра - команды Московской области и бронзового - клуба "Ямал".



