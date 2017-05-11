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11.05.2017 15:51
Новосибирский клуб "Сибирь-Сириус" победил в командном чемпионате России по шахматам
Командный чемпионат России по шахматам завершился в среду в Сочи. 

Чемпионом премьер-лиги стал новосибирский клуб "Сибирь-Сириус", выигравший все семь матчей и на три очка опередивший серебряного призёра - столичную команду ШСМ "Legacy Square Capital". Бронзу завоевал "Малахит" из Екатеринбурга, который по дополнительным показателям обошёл прошлогоднего чемпиона - "Медный всадник" из Санкт-Петербурга.

Матчи двух заключительных туров премьер-лиги завершились таким образом:

Шестой тур. "Ладья" (Республика Татарстан) - "Шахматная федерация ЦФО" 2:4, "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) - "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) 5:1, "Малахит" (Екатеринбург) - "Жигули" (Самарская область) 5:1, "Медный всадник" (Санкт-Петербург) - ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) 2.5:3.5. 

Седьмой тур. ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) - "Ладья" (Республика Татарстан) 4:2, "Жигули" (Самарская область) - "Медный всадник" (Санкт-Петербург) 2:4, "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) - "Малахит" (Екатеринбург) 3:3, "Шахматная федерация ЦФО" - "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) 0.5:5.5. 

Итоги. 1. "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) – 14 очков; 2. ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) – 11; 3. "Малахит" (Екатеринбург), 4. "Медный всадник" (Санкт-Петербург) – по 8; 5. "Шахматная федерация ЦФО" – 5; 6. "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург), 7. "Ладья" (Республика Татарстан) – по 4; 8. "Жигули" (Самарская область) – 2.

Женский турнир выиграла "Югра" из Ханты-Мансийска, также показав стопроцентный результат - 16 очков из 16. Серебро - у московского клуба "ШСМ-Legacy Square Capital" с 14 очками, бронза - у питерской "СДЮСШОР ШШ" с 12 очками. 

Клуб из Тольятти "Друзья Ивана Букавшина" стал победителем высшей лиги, набрав 17 очков из 18. По 14 очков у серебряного призёра - команды Московской области и бронзового - клуба "Ямал".  

Всероссийские соревнования ветеранов выиграл "Малахит", в юношеском турнире победил "Профчессклаб" из подмосковных Химок, лучшей среди девушек стала столичная "Шахматная школа Анатолия Карпова". 
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/11/110344.html
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