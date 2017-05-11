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11.05.2017 15:13
"Дина" первой вышла в полуфинал чемпионата России по мини-футболу
Третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в среду в Екатеринбурге, Глазове, Тюмени и Климовске. 

Первый участник полуфинала определился в Климовске, где прошла третья серия московского дерби между МФК "КПРФ" и "Диной". В первом тайме гости со старта вырвались вперёд и вели - 2:0, 3:1, 4:2. За пять минут до перерыва "коммунисты" сравняли счёт, но в конце тайма гости вернули себе перевес. Ещё три гола "Дины" сняли вопрос о победителе. Итоговый результат - 9:6 в пользу десятикратных чемпионов страны. Три мяча забил Сергей Абрамов. "Дина" одержала победу в серии - 3:0 и первой пробилась в полуфинал. 

Глазовский "Прогресс" принимал победителя регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк". Забив первыми, во втором тайме глазовчане сами оказались в роли догоняющих и за две минуты до конца перевели игру в овертайм - 2:2. В каждой из дополнительных пятиминуток в ворота гостей влетело по мячу, и лишь перед финальной сиреной гости отыграли один мяч - 4:3 в пользу "Прогресса". Дубль в составе победителей сделал Владимир Разуванов. В серии по-прежнему ведут новосибирцы - 2:1. 

МФК "Тюмень" играл на своей площадке с югорским клубом "Газпром-Югра". Первый гол хозяев югорчане отквитали, но тут же тюменцы вновь вышли вперёд, а во втором тайме отличились ещё дважды. Гости успели лишь сократить разрыв в концовке - 4:2. Два мяча в ворота югорчан забил Артём Антошкин - "Газпром-Югра" лидирует в серии - 2:1.

"Синара" из Екатеринбурга принимала подмосковное "Динамо". Трижды хозяева выходили вперёд - дважды в первом тайме и один раз во втором, и всякий раз динамовцам удавалось отыграться, но четвёртый и пятый голы уральцев на последней минуте решили судьбу матча - 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Максим Герасимов. "Синара" вышла вперёд в серии - 2:1. 

В четверг в Екатеринбурге, Глазове и Тюмени состоятся четвёртые матчи.      

"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) 5:3 (2:2)
1:0. Никита Фахрутдинов, 11
2:0. Максим Герасимов, 15
2:1. Робиньо, 22
2:2. Фернандиньо, 25
3:2. Николай Шистеров, 31
3:3. Денис Бурков, 46
4:3. Максим Герасимов, 50
5:3. Дмитрий Путилов, 50. 
Счёт в серии - 2:1. 

"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:0, 1:1)
1:0. Владимир Разуванов, 7
1:1. Руслан Кудзиев, 11
1:2. Лео Сантана, 32
2:2. Владимир Разуванов, 48
3:2. Руслан Кудзиев, 54, в свои ворота
4:2. Артур Мелконян, 58
4:3. Сими Сайотти, 60. 
Счёт в серии - 1:2. 

МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:2 (2:1)
1:0. Иван Лобков, 11
1:1. Иван Чишкала, 20
2:1. Артём Антошкин, 21
3:1. Иван Милованов, 38
4:1. Артём Антошкин, 45
4:2. Кайо, 50. 
Счёт в серии - 1:2. 

"КПРФ" (Москва) - "Дина" (Москва) 6:9 (4:5)
0:1. Янар Асадов, 4
0:2. Сергей Абрамов, 8
1:2. Сергей Денисов, 12
1:3. Данил Кутузов, 12
2:3. Лин, 13
2:4. Артём Ниязов, 14
3:4. Жоэл Кейруш, 19
4:4. Лин, 20
4:5. Андрей Понкратов, 24
4:6. Андрей Понкратов, 31
4:7. Сергей Абрамов, 43
4:8. Янар Асадов, 44
5:8. Паулиньо, 47
6:8. Паулиньо, 49
6:9. Сергей Абрамов, 50. 
Итог серии - 0:3. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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