"Дина" первой вышла в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

Третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в среду в Екатеринбурге, Глазове, Тюмени и Климовске.





Первый участник полуфинала определился в Климовске, где прошла третья серия московского дерби между МФК "КПРФ" и "Диной". В первом тайме гости со старта вырвались вперёд и вели - 2:0, 3:1, 4:2. За пять минут до перерыва "коммунисты" сравняли счёт, но в конце тайма гости вернули себе перевес. Ещё три гола "Дины" сняли вопрос о победителе. Итоговый результат - 9:6 в пользу десятикратных чемпионов страны. Три мяча забил Сергей Абрамов. "Дина" одержала победу в серии - 3:0 и первой пробилась в полуфинал.





Глазовский "Прогресс" принимал победителя регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк". Забив первыми, во втором тайме глазовчане сами оказались в роли догоняющих и за две минуты до конца перевели игру в овертайм - 2:2. В каждой из дополнительных пятиминуток в ворота гостей влетело по мячу, и лишь перед финальной сиреной гости отыграли один мяч - 4:3 в пользу "Прогресса". Дубль в составе победителей сделал Владимир Разуванов. В серии по-прежнему ведут новосибирцы - 2:1.





МФК "Тюмень" играл на своей площадке с югорским клубом "Газпром-Югра". Первый гол хозяев югорчане отквитали, но тут же тюменцы вновь вышли вперёд, а во втором тайме отличились ещё дважды. Гости успели лишь сократить разрыв в концовке - 4:2. Два мяча в ворота югорчан забил Артём Антошкин - "Газпром-Югра" лидирует в серии - 2:1.





"Синара" из Екатеринбурга принимала подмосковное "Динамо". Трижды хозяева выходили вперёд - дважды в первом тайме и один раз во втором, и всякий раз динамовцам удавалось отыграться, но четвёртый и пятый голы уральцев на последней минуте решили судьбу матча - 5:3. Дублем в составе хозяев отметился Максим Герасимов. "Синара" вышла вперёд в серии - 2:1.





В четверг в Екатеринбурге, Глазове и Тюмени состоятся четвёртые матчи.





"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) 5:3 (2:2)

1:0. Никита Фахрутдинов, 11

2:0. Максим Герасимов, 15

2:1. Робиньо, 22

2:2. Фернандиньо, 25

3:2. Николай Шистеров, 31

3:3. Денис Бурков, 46

4:3. Максим Герасимов, 50

5:3. Дмитрий Путилов, 50.

Счёт в серии - 2:1.





"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:0, 1:1)

1:0. Владимир Разуванов, 7

1:1. Руслан Кудзиев, 11

1:2. Лео Сантана, 32

2:2. Владимир Разуванов, 48

3:2. Руслан Кудзиев, 54, в свои ворота

4:2. Артур Мелконян, 58

4:3. Сими Сайотти, 60.

Счёт в серии - 1:2.





МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:2 (2:1)

1:0. Иван Лобков, 11

1:1. Иван Чишкала, 20

2:1. Артём Антошкин, 21

3:1. Иван Милованов, 38

4:1. Артём Антошкин, 45

4:2. Кайо, 50.

Счёт в серии - 1:2.





"КПРФ" (Москва) - "Дина" (Москва) 6:9 (4:5)

0:1. Янар Асадов, 4

0:2. Сергей Абрамов, 8

1:2. Сергей Денисов, 12

1:3. Данил Кутузов, 12

2:3. Лин, 13

2:4. Артём Ниязов, 14

3:4. Жоэл Кейруш, 19

4:4. Лин, 20

4:5. Андрей Понкратов, 24

4:6. Андрей Понкратов, 31

4:7. Сергей Абрамов, 43

4:8. Янар Асадов, 44

5:8. Паулиньо, 47

6:8. Паулиньо, 49

6:9. Сергей Абрамов, 50.