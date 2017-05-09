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Сборная Бразилии стала пятикратным чемпионом мира по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу завершился в воскресенье на Багамских островах.





В четвертьфинальных матчах сборная Парагвая уступила команде Таити со счётом 4:6 (0:2, 3:1, 1:3), бразильские футболисты в напряжённом матче выбили из турнира чемпиона мира 2015 года команду Португалии - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1), сборная Швейцарии в дополнительное время потерпела поражение от команды Ирана - 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1), а итальянские футболисты не оставили шансов сборной Сенегала - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).





В первом полуфинале встретились сборные Ирана и Таити. В основное и дополнительное время матча победитель так и не был выявлен - 1:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее были футболисты из Таити - 3:2.





За вторую путёвку в финал боролись сборные Италии и Бразилии. Встреча закончилась убедительной победой бразильских футболистов - 8:4 (2:2, 5:0, 1:2).





В матче за бронзовые медали встретились сборные Ирана и Италии. Представители Азии, выиграв первый и второй периоды, сохранили победный результат - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3).





В финале за чемпионский титул боролись сборные Бразилии и Таити. Южноамериканцы одержали крупную сухую победу - 6:0 (2:0, 1:0, 3:0). Голы - 1:0 - Маурисиньо (1 мин.), 2:0 - Датинья (6), 3:0 - Маурисиньо (18), 4:0 - Катарино (30), 5:0 - Даниель (32), 6:0 - Даниель (33).





Таким образом, сборная Бразилии стала пятикратным чемпионом мира по пляжному футболу. Ранее национальная команда этой страны добивалась такого успеха в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах. В 2011 и 2013 годах золотые медали завоёвывала сборная России, в 2005-м чемпионами мира стали французы, в 2015-м - португальцы.



