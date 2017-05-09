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09.05.2017 23:34
Дани Педроса, фото с motogp.com
Дани Педроса выиграл Гран-при Испании в чемпионате MotoGP
Четвёртый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Испании состоялся в минувший уик-энд в Хересе. 

Победителем воскресной гонки в классе MotoGP стал испанский гонщик Дани Педроса, выступающий на "Хонде". Вторым финишировал трёхкратный и действующий чемпион MotoGP испанец Марк Маркес на "Хонде", третьим - ещё один трёхкратный обладатель титула испанец Хорхе Лоренсо на "Дукати". 

В десятку сильнейших также вошли француз Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха"), итальянец Андреа Довициозо ("Дукати"), испанец Маверик Виньялес ("Дукати"), итальянец Данило Петруччи ("Прамак-Дукати"), немец Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха"), испанец Алеш Эспаргаро ("Априлия") и семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси ("Ямаха"). 

Росси сохранил лидерство в общем зачёте по итогам четырёх этапов, набрав 62 очка. Лишь два очка уступает Виньялес, ещё два - Маркес. На четвёртое место с 52 очками поднялся Педроса, пятым с 41 очком идёт Довициозо. На шестой позиции Зарко (35 очков), на седьмой - британец Кэл Кратчлоу на "Хонде" (29), на восьмой - Фольгер (29), на девятой - Лоренсо (28), замыкает Топ-10 Петруччи с 26 очками.

Пятый этап чемпионата мира - Гран-при Франции пройдёт 21 мая. 

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка. 

1. Дани Педроса ("Хонда") – 27 кругов
2. Марк Маркес ("Хонда") +6,136
3. Хорхе Лоренсо ("Дукати") +14,767
4. Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха") +17,601
5. Андреа Довициозо ("Дукати") +22,913
6. Маверик Виньялес ("Ямаха") +24,556
7. Данило Петруччи ("Прамак-Дукати") +24,959
8. Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха") +27,721
9. Алеш Эспаргаро ("Априлия") +31,233
10. Валентино Росси ("Ямаха") +38,682.  
Города:
Херес
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/09/110341.html
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