Дани Педроса, фото с motogp.com

Дани Педроса выиграл Гран-при Испании в чемпионате MotoGP

Четвёртый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Испании состоялся в минувший уик-энд в Хересе.





Победителем воскресной гонки в классе MotoGP стал испанский гонщик Дани Педроса, выступающий на "Хонде". Вторым финишировал трёхкратный и действующий чемпион MotoGP испанец Марк Маркес на "Хонде", третьим - ещё один трёхкратный обладатель титула испанец Хорхе Лоренсо на "Дукати".





В десятку сильнейших также вошли француз Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха"), итальянец Андреа Довициозо ("Дукати"), испанец Маверик Виньялес ("Дукати"), итальянец Данило Петруччи ("Прамак-Дукати"), немец Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха"), испанец Алеш Эспаргаро ("Априлия") и семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси ("Ямаха").





Росси сохранил лидерство в общем зачёте по итогам четырёх этапов, набрав 62 очка. Лишь два очка уступает Виньялес, ещё два - Маркес. На четвёртое место с 52 очками поднялся Педроса, пятым с 41 очком идёт Довициозо. На шестой позиции Зарко (35 очков), на седьмой - британец Кэл Кратчлоу на "Хонде" (29), на восьмой - Фольгер (29), на девятой - Лоренсо (28), замыкает Топ-10 Петруччи с 26 очками.





Пятый этап чемпионата мира - Гран-при Франции пройдёт 21 мая.





MotoGP. Гран-при Испании. Гонка.





1. Дани Педроса ("Хонда") – 27 кругов

2. Марк Маркес ("Хонда") +6,136

3. Хорхе Лоренсо ("Дукати") +14,767

4. Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха") +17,601

5. Андреа Довициозо ("Дукати") +22,913

6. Маверик Виньялес ("Ямаха") +24,556

7. Данило Петруччи ("Прамак-Дукати") +24,959

8. Йонас Фольгер ("Тек 3 - Ямаха") +27,721

9. Алеш Эспаргаро ("Априлия") +31,233