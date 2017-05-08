"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Дина" одержали по две победы на старте плей-офф чемпионата России по мини-футболу
Первые и вторые матчи сыграны в сериях 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.
Победитель регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк" дважды уверенно разобрался на своей площадке с глазовским "Прогрессом". В первой встрече гости размочили счёт лишь за три минуты до конца после шести пропущенных мячей. По два гола на счету Сергея Покотыло и Жоана.
Второй матч прошёл по похожему сценарию с той разницей, что итоговый перевес хозяев оказался на один гол скромнее - 5:1, а свой единственный мяч гости забили, отставая на четыре гола. Автором дубля стал Лео Сантана. "Сибиряк" лидирует в серии до трёх побед - 2:0.
Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал МФК "Тюмень". Первый матч получился драматичным. Уступая со счётом 1:3 во втором тайме, хозяева сумели дважды отличиться и перевести игру в овертайм. Основные события развернулись в последние две минуты. Первый гол в дополнительное время был на счету хозяев, но два подряд гола Ивана Милованова, сделавшего в этой встрече хет-трик, заставили югорчан отыгрываться на последней минуте. Удар Дмитрия Лыскова принёс хозяевам спасение, а в серии пенальти хозяева были точнее - 3:1.
На следующий день на два гола хозяев в первом тайме гости сумели ответить лишь одним взятием ворот после перерыва. Победив в матче - 2:1, "Газпром-Югра" ведёт в серии - 2:0.
В московском дерби в Троицке сошлись "Дина" и "КПРФ". В первом матче футболисты "Дины" трижды выходили вперёд, "коммунисты" трижды отыгрывались, что привело к назначению дополнительного времени. Гол Янара Асадова на предпоследней минуте овертайма принёс хозяевам трудную победу - 4:3.
Во второй игре хозяева, забив по два мяча в каждом тайме, позволили гостям лишь размочить счёт - 4:1. "Дина" впереди в серии - 2:0.
Сверхрезультативным получился первый тайм первого матча серии между подмосковным "Динамо" и "Синарой" из Екатеринбурга, проходившего в Щёлкове. За 25 минут зрители увидели 11 забитых мячей, но шесть из них - в ворота хозяев. Во вторые 25 минут уральцы закрепили успех и довели игру до победы - 8:6. Несмотря на обилие голов, дубь сумел сделать лишь игрок гостей Валерий Дёмин.
На следующий день динамовцы были впереди - 2:0, но гости сначала сократили разрыв, а на последней минуте перевели игру в овертайм. Гол Дениса Буркова в дополнительное время позволил бело-голубым добиться победы в матче - 3:2 и сравнять счёт в серии - 1:1.
Третьи и при необходимости четвёртые матчи пройдут на аренах "Синары", "КПРФ", "Тюмени" и "Прогресса" 10 и 11 мая.
Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 6:1 (4:0)
1:0. Лео Сантана, 11
2:0. Сергей Покотыло, 14
3:0. Жоан, 16
4:0. Жоан, 22, с 10-метрового
5:0. Максим Волынюк, 37
6:0. Сергей Покотыло, 46
6:1. Владимир Разуванов, 47.
Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 5:1 (3:0)
1:0. Лео Сантана, 13
2:0. Руслан Кудзиев, 22
3:0. Сергей Иванов, 23
4:0. Лео Сантана, 29
4:1. Роман Букин, 33
5:1. Максим Волынюк, 46.
Счёт в серии - 2:0.
Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:5 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 2:2), по пенальти - 3:1.
0:1. Андрей Соколов, 4
1:1. Эдер Лима, 18
1:2. Иван Милованов, 32
1:3. Артём Антошкин, 42
2:3. Кайо, 43
3:3. Иван Чишкала, 43
4:3. Кайо, 58
4:4. Иван Милованов, 59
4:5. Иван Милованов, 60
5:5. Дмитрий Лысков, 60
Серия пенальти: 1:0 - Кайо, 1:1 - Андрей Батырев, 2:1 - Марсенио, 2:1 - Младен Коцич, 3:1 - Дмитрий Лысков.
Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 2:1 (2:0)
1:0. Дмитрий Лысков, 17
2:0. Катата, 24
2:1. Андрей Соколов, 31.
Счёт в серии - 2:0.
Первый матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0. Глеб Разорёнов, 21
1:1. Евгений Казаков, 26
2:1. Янар Асадов, 39
2:2. Паулиньо, 40
3:2. Сергей Абрамов, 44
3:3. Паулиньо, 48
4:3. Янар Асадов, 59.
Второй матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:1 (2:0)
1:0. Андрей Понкратов, 16
2:0. Сергей Абрамов, 20
3:0. Глеб Разорёнов, 30
4:0. Дмитрий Прудников, 34
4:1. Евгений Казаков, 40.
Счёт в серии - 2:0.
Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 6:8 (5:6)
0:1. Денис Аширов, 1
0:2. Валерий Дёмин, 5
1:2. Денис Бурков, 6
2:2. Нандо, 6
2:3. Валерий Дёмин, 8
3:3. Робиньо, 14
3:4. Максим Герасимов, 16
4:4. Александр Фукин, 19
4:5. Сергей Сорокин, 19
4:6. Константин Агапов, 20
5:6. Ари, 25
5:7. Никита Фахрутдинов, 27
6:7. Павел Сучилин, 29
6:8. Андрей Бастриков, 47.
Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 0:0).
1:0. Робиньо, 7
2:0. Нандо, 30, с 6-метрового
2:1. Сергей Сорокин, 33
2:2. Максим Герасимов, 50
3:2. Денис Бурков, 54.
Счёт в серии - 1:1.