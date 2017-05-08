"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Дина" одержали по две победы на старте плей-офф чемпионата России по мини-футболу

Первые и вторые матчи сыграны в сериях 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.





Победитель регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк" дважды уверенно разобрался на своей площадке с глазовским "Прогрессом". В первой встрече гости размочили счёт лишь за три минуты до конца после шести пропущенных мячей. По два гола на счету Сергея Покотыло и Жоана.





Второй матч прошёл по похожему сценарию с той разницей, что итоговый перевес хозяев оказался на один гол скромнее - 5:1, а свой единственный мяч гости забили, отставая на четыре гола. Автором дубля стал Лео Сантана. "Сибиряк" лидирует в серии до трёх побед - 2:0.





Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал МФК "Тюмень". Первый матч получился драматичным. Уступая со счётом 1:3 во втором тайме, хозяева сумели дважды отличиться и перевести игру в овертайм. Основные события развернулись в последние две минуты. Первый гол в дополнительное время был на счету хозяев, но два подряд гола Ивана Милованова, сделавшего в этой встрече хет-трик, заставили югорчан отыгрываться на последней минуте. Удар Дмитрия Лыскова принёс хозяевам спасение, а в серии пенальти хозяева были точнее - 3:1.





На следующий день на два гола хозяев в первом тайме гости сумели ответить лишь одним взятием ворот после перерыва. Победив в матче - 2:1, "Газпром-Югра" ведёт в серии - 2:0.





В московском дерби в Троицке сошлись "Дина" и "КПРФ". В первом матче футболисты "Дины" трижды выходили вперёд, "коммунисты" трижды отыгрывались, что привело к назначению дополнительного времени. Гол Янара Асадова на предпоследней минуте овертайма принёс хозяевам трудную победу - 4:3.





Во второй игре хозяева, забив по два мяча в каждом тайме, позволили гостям лишь размочить счёт - 4:1. "Дина" впереди в серии - 2:0.





Сверхрезультативным получился первый тайм первого матча серии между подмосковным "Динамо" и "Синарой" из Екатеринбурга, проходившего в Щёлкове. За 25 минут зрители увидели 11 забитых мячей, но шесть из них - в ворота хозяев. Во вторые 25 минут уральцы закрепили успех и довели игру до победы - 8:6. Несмотря на обилие голов, дубь сумел сделать лишь игрок гостей Валерий Дёмин.





На следующий день динамовцы были впереди - 2:0, но гости сначала сократили разрыв, а на последней минуте перевели игру в овертайм. Гол Дениса Буркова в дополнительное время позволил бело-голубым добиться победы в матче - 3:2 и сравнять счёт в серии - 1:1.





Третьи и при необходимости четвёртые матчи пройдут на аренах "Синары", "КПРФ", "Тюмени" и "Прогресса" 10 и 11 мая.





Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 6:1 (4:0)

1:0. Лео Сантана, 11

2:0. Сергей Покотыло, 14

3:0. Жоан, 16

4:0. Жоан, 22, с 10-метрового

5:0. Максим Волынюк, 37

6:0. Сергей Покотыло, 46

6:1. Владимир Разуванов, 47.





Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 5:1 (3:0)

1:0. Лео Сантана, 13

2:0. Руслан Кудзиев, 22

3:0. Сергей Иванов, 23

4:0. Лео Сантана, 29

4:1. Роман Букин, 33

5:1. Максим Волынюк, 46.





Счёт в серии - 2:0.





Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:5 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 2:2), по пенальти - 3:1.

0:1. Андрей Соколов, 4

1:1. Эдер Лима, 18

1:2. Иван Милованов, 32

1:3. Артём Антошкин, 42

2:3. Кайо, 43

3:3. Иван Чишкала, 43

4:3. Кайо, 58

4:4. Иван Милованов, 59

4:5. Иван Милованов, 60

5:5. Дмитрий Лысков, 60

Серия пенальти: 1:0 - Кайо, 1:1 - Андрей Батырев, 2:1 - Марсенио, 2:1 - Младен Коцич, 3:1 - Дмитрий Лысков.





Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 2:1 (2:0)

1:0. Дмитрий Лысков, 17

2:0. Катата, 24

2:1. Андрей Соколов, 31.





Счёт в серии - 2:0.





Первый матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

1:0. Глеб Разорёнов, 21

1:1. Евгений Казаков, 26

2:1. Янар Асадов, 39

2:2. Паулиньо, 40

3:2. Сергей Абрамов, 44

3:3. Паулиньо, 48

4:3. Янар Асадов, 59.





Второй матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:1 (2:0)

1:0. Андрей Понкратов, 16

2:0. Сергей Абрамов, 20

3:0. Глеб Разорёнов, 30

4:0. Дмитрий Прудников, 34

4:1. Евгений Казаков, 40.





Счёт в серии - 2:0.





Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 6:8 (5:6)

0:1. Денис Аширов, 1

0:2. Валерий Дёмин, 5

1:2. Денис Бурков, 6

2:2. Нандо, 6

2:3. Валерий Дёмин, 8

3:3. Робиньо, 14

3:4. Максим Герасимов, 16

4:4. Александр Фукин, 19

4:5. Сергей Сорокин, 19

4:6. Константин Агапов, 20

5:6. Ари, 25

5:7. Никита Фахрутдинов, 27

6:7. Павел Сучилин, 29

6:8. Андрей Бастриков, 47.





Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 0:0).

1:0. Робиньо, 7

2:0. Нандо, 30, с 6-метрового

2:1. Сергей Сорокин, 33

2:2. Максим Герасимов, 50

3:2. Денис Бурков, 54.



