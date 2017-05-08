На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Фехтование
Хоккей на траве
Водное поло
Современное пятиборье
Шахматы
Спортинг
Триатлон
Бадминтон
Стрелковый спорт
Автомобильный спорт
Пляжный футбол
Флорбол
Альпинизм
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
08.05.2017 22:40
"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Дина" одержали по две победы на старте плей-офф чемпионата России по мини-футболу
Первые и вторые матчи сыграны в сериях 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги. 

Победитель регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк" дважды уверенно разобрался на своей площадке с глазовским "Прогрессом". В первой встрече гости размочили счёт лишь за три минуты до конца после шести пропущенных мячей. По два гола на счету Сергея Покотыло и Жоана. 

Второй матч прошёл по похожему сценарию с той разницей, что итоговый перевес хозяев оказался на один гол скромнее - 5:1, а свой единственный мяч гости забили, отставая на четыре гола. Автором дубля стал Лео Сантана. "Сибиряк" лидирует в серии до трёх побед - 2:0. 

Югорский клуб "Газпром-Югра" принимал МФК "Тюмень". Первый матч получился драматичным. Уступая со счётом 1:3 во втором тайме, хозяева сумели дважды отличиться и перевести игру в овертайм. Основные события развернулись в последние две минуты. Первый гол в дополнительное время был на счету хозяев, но два подряд гола Ивана Милованова, сделавшего в этой встрече хет-трик, заставили югорчан отыгрываться на последней минуте. Удар Дмитрия Лыскова принёс хозяевам спасение, а в серии пенальти хозяева были точнее - 3:1. 

На следующий день на два гола хозяев в первом тайме гости сумели ответить лишь одним взятием ворот после перерыва. Победив в матче - 2:1, "Газпром-Югра" ведёт в серии - 2:0. 

В московском дерби в Троицке сошлись "Дина" и "КПРФ". В первом матче футболисты "Дины" трижды выходили вперёд, "коммунисты" трижды отыгрывались, что привело к назначению дополнительного времени. Гол Янара Асадова на предпоследней минуте овертайма принёс хозяевам трудную победу - 4:3. 

Во второй игре хозяева, забив по два мяча в каждом тайме, позволили гостям лишь размочить счёт - 4:1. "Дина" впереди в серии - 2:0. 

Сверхрезультативным получился первый тайм первого матча серии между подмосковным "Динамо" и "Синарой" из Екатеринбурга, проходившего в Щёлкове. За 25 минут зрители увидели 11 забитых мячей, но шесть из них - в ворота хозяев. Во вторые 25 минут уральцы закрепили успех и довели игру до победы - 8:6. Несмотря на обилие голов, дубь сумел сделать лишь игрок гостей Валерий Дёмин. 

На следующий день динамовцы были впереди - 2:0, но гости сначала сократили разрыв, а на последней минуте перевели игру в овертайм. Гол Дениса Буркова в дополнительное время позволил бело-голубым добиться победы в матче - 3:2 и сравнять счёт в серии - 1:1. 

Третьи и при необходимости четвёртые матчи пройдут на аренах "Синары", "КПРФ", "Тюмени" и "Прогресса" 10 и 11 мая.    

Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 6:1 (4:0)
1:0. Лео Сантана, 11
2:0. Сергей Покотыло, 14
3:0. Жоан, 16
4:0. Жоан, 22, с 10-метрового
5:0. Максим Волынюк, 37
6:0. Сергей Покотыло, 46
6:1. Владимир Разуванов, 47. 

Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 5:1 (3:0)
1:0. Лео Сантана, 13
2:0. Руслан Кудзиев, 22
3:0. Сергей Иванов, 23
4:0. Лео Сантана, 29
4:1. Роман Букин, 33
5:1. Максим Волынюк, 46. 

Счёт в серии - 2:0. 

Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:5 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 2:2), по пенальти - 3:1. 
0:1. Андрей Соколов, 4
1:1. Эдер Лима, 18
1:2. Иван Милованов, 32
1:3. Артём Антошкин, 42
2:3. Кайо, 43
3:3. Иван Чишкала, 43
4:3. Кайо, 58
4:4. Иван Милованов, 59
4:5. Иван Милованов, 60
5:5. Дмитрий Лысков, 60
Серия пенальти: 1:0 - Кайо, 1:1 - Андрей Батырев, 2:1 - Марсенио, 2:1 - Младен Коцич, 3:1 - Дмитрий Лысков. 

Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 2:1 (2:0)
1:0. Дмитрий Лысков, 17
2:0. Катата, 24
2:1. Андрей Соколов, 31. 

Счёт в серии - 2:0. 

Первый матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0. Глеб Разорёнов, 21
1:1. Евгений Казаков, 26
2:1. Янар Асадов, 39
2:2. Паулиньо, 40
3:2. Сергей Абрамов, 44
3:3. Паулиньо, 48
4:3. Янар Асадов, 59. 

Второй матч. "Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва) 4:1 (2:0)
1:0. Андрей Понкратов, 16
2:0. Сергей Абрамов, 20
3:0. Глеб Разорёнов, 30
4:0. Дмитрий Прудников, 34
4:1. Евгений Казаков, 40. 

Счёт в серии - 2:0. 

Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 6:8 (5:6)
0:1. Денис Аширов, 1
0:2. Валерий Дёмин, 5
1:2. Денис Бурков, 6
2:2. Нандо, 6
2:3. Валерий Дёмин, 8
3:3. Робиньо, 14
3:4. Максим Герасимов, 16
4:4. Александр Фукин, 19
4:5. Сергей Сорокин, 19
4:6. Константин Агапов, 20
5:6. Ари, 25
5:7. Никита Фахрутдинов, 27
6:7. Павел Сучилин, 29
6:8. Андрей Бастриков, 47. 

Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 1:0, 0:0). 
1:0. Робиньо, 7
2:0. Нандо, 30, с 6-метрового
2:1. Сергей Сорокин, 33
2:2. Максим Герасимов, 50
3:2. Денис Бурков, 54. 

Счёт в серии - 1:1.  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/08/110336.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
08.05.2017 22:40
"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Дина" одержали по две победы на старте плей-офф чемпионата России по мини-футболу
02.05.2017 18:24
Испанский "Интер" завоевал Кубок УЕФА по мини-футболу, МФК "Газпром-Югра" финишировал четвёртым
29.04.2017 13:39
"Сибиряк" с первого места вышел в плей-офф чемпионата России по мини-футболу
29.04.2017 11:18
МФК "Газпром-Югра" уступил португальскому "Спортингу" в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу
24.04.2017 20:39
"Дина" лидирует перед последним туром регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу
20.04.2017 20:23
"Дина" разгромила "Динамо", "Сибиряк" сыграл вничью с "Прогрессом" в чемпионате России по мини-футболу
19.04.2017 14:45
"Динамо" переиграло "Дину", "Сибиряк" с трудом одолел "Прогресс" в матчах чемпионата России по мини-футболу
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 