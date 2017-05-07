фото с ftr.org.ru

Мэтью Хозер и Нон Стэнфорд победили на первом этапе Кубка мира по триатлону, Игорь Полянский - седьмой, Елена Данилова - десятая

Первый этап Кубка мира по триатлону состоялся в китайском Чэнду.





Победителем спринтерской гонки у мужчин стал австралиец Мэтью Хозер с результатом 26 минут 46 секунд. Серебряным призёром стал Ростислав Певцов из Азербайджана (26.48), бронзовым - ещё один представитель Австралии Люк Виллиан (26.50). Лучший из россиян - Игорь Полянский финишировал седьмым (27.00), ровно через минуту после брата на 28-м месте завершил дистанцию Дмитрий Полянский. Ещё один российский спортсмен - Илья Прасолов занял девятое место в финале "Б".





Первой в женской гонке финишировала Нон Стэнфорд из Великобритании (29.36). Серебро завоевала Лаура Линдеманн из Германии (29.40), бронзу - Кирстен Каспер из США (29.42). Елена Данилова заняла десятое место, преодолев дистанцию ровно за 30 минут.



