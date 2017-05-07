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07.05.2017 22:56
фото с ftr.org.ru
Мэтью Хозер и Нон Стэнфорд победили на первом этапе Кубка мира по триатлону, Игорь Полянский - седьмой, Елена Данилова - десятая
Первый этап Кубка мира по триатлону состоялся в китайском Чэнду. 

Победителем спринтерской гонки у мужчин стал австралиец Мэтью Хозер с результатом 26 минут 46 секунд. Серебряным призёром стал Ростислав Певцов из Азербайджана (26.48), бронзовым - ещё один представитель Австралии Люк Виллиан (26.50). Лучший из россиян - Игорь Полянский финишировал седьмым (27.00), ровно через минуту после брата на 28-м месте завершил дистанцию Дмитрий Полянский. Ещё один российский спортсмен - Илья Прасолов занял девятое место в финале "Б". 

Первой в женской гонке финишировала Нон Стэнфорд из Великобритании (29.36). Серебро завоевала Лаура Линдеманн из Германии (29.40), бронзу - Кирстен Каспер из США (29.42). Елена Данилова заняла десятое место, преодолев дистанцию ровно за 30 минут. 

Города:
Чэнду
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/07/110330.html
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