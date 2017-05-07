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07.05.2017 12:47
Эмиль Сайфутдинов, фото с tltspeedway.ru
Эмиль Сайфутдинов финишировал пятым на стартовом этапе Гран-при по спидвею
Первый этап Гран-при Международной федерации мотоспорта по спидвею состоялся в словенском городе Кршко. 

Российский мотогонщик Эмиль Сайфутдинов занял на этапе пятое место, завершив борьбу на полуфинальной стадии и набрав с учётом предварительных заездов 12 очков. Победитель финального заезда - словак Мартин Вацулик и финишировавший вторым швед Фредрик Линдгрен завершили этап с 16 очками. Третье место занял поляк Патрик Дудек (13 очков), четвёртое - австралиец Джейсон Дойл (12). 

Вслед за Сайфутдиновым шестым на Гран-при Словении финишировал американец Грег Хэнкок (11), седьмым - словенец Матей Жагар (10), восьмым - датчанин Нильс-Кристиан Иверсен (9). 

Восемь очков набрал британец Тай Уоффинден, семь и шесть соответственно у поляков Петра Павлицкого и Бартоша Змарзлика, также по шесть - у австралийца Криса Холдера и поляка Мацея Яновского, три - у датчанина Ники Педерсена, два - у шведа Антонио Линдбака, одно - у словенца Ника Скорьи, ни одного - у его соотечественников Матича Ивачича и Дениса Стойса. 

Календарь серии состоит из двенадцати этапов. Второй этап пройдёт 13 мая в Варшаве. Три этапа примет Польша, два - в Швеции, также пройдут гонки в Латвии, Чехии, Дании, Великобритании, Германии и Австралии, где сезон завершится 28 октября. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/07/110329.html
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