Эмиль Сайфутдинов, фото с tltspeedway.ru

Эмиль Сайфутдинов финишировал пятым на стартовом этапе Гран-при по спидвею

Первый этап Гран-при Международной федерации мотоспорта по спидвею состоялся в словенском городе Кршко.





Российский мотогонщик Эмиль Сайфутдинов занял на этапе пятое место, завершив борьбу на полуфинальной стадии и набрав с учётом предварительных заездов 12 очков. Победитель финального заезда - словак Мартин Вацулик и финишировавший вторым швед Фредрик Линдгрен завершили этап с 16 очками. Третье место занял поляк Патрик Дудек (13 очков), четвёртое - австралиец Джейсон Дойл (12).





Вслед за Сайфутдиновым шестым на Гран-при Словении финишировал американец Грег Хэнкок (11), седьмым - словенец Матей Жагар (10), восьмым - датчанин Нильс-Кристиан Иверсен (9).





Восемь очков набрал британец Тай Уоффинден, семь и шесть соответственно у поляков Петра Павлицкого и Бартоша Змарзлика, также по шесть - у австралийца Криса Холдера и поляка Мацея Яновского, три - у датчанина Ники Педерсена, два - у шведа Антонио Линдбака, одно - у словенца Ника Скорьи, ни одного - у его соотечественников Матича Ивачича и Дениса Стойса.



