Первый этап Гран-при Международной федерации мотоспорта по спидвею состоялся в словенском городе Кршко.
Российский мотогонщик Эмиль Сайфутдинов занял на этапе пятое место, завершив борьбу на полуфинальной стадии и набрав с учётом предварительных заездов 12 очков. Победитель финального заезда - словак Мартин Вацулик и финишировавший вторым швед Фредрик Линдгрен завершили этап с 16 очками. Третье место занял поляк Патрик Дудек (13 очков), четвёртое - австралиец Джейсон Дойл (12).
Вслед за Сайфутдиновым шестым на Гран-при Словении финишировал американец Грег Хэнкок (11), седьмым - словенец Матей Жагар (10), восьмым - датчанин Нильс-Кристиан Иверсен (9).
Восемь очков набрал британец Тай Уоффинден, семь и шесть соответственно у поляков Петра Павлицкого и Бартоша Змарзлика, также по шесть - у австралийца Криса Холдера и поляка Мацея Яновского, три - у датчанина Ники Педерсена, два - у шведа Антонио Линдбака, одно - у словенца Ника Скорьи, ни одного - у его соотечественников Матича Ивачича и Дениса Стойса.
Календарь серии состоит из двенадцати этапов. Второй этап пройдёт 13 мая в Варшаве. Три этапа примет Польша, два - в Швеции, также пройдут гонки в Латвии, Чехии, Дании, Великобритании, Германии и Австралии, где сезон завершится 28 октября.