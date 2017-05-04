Родриго (сборная Бразилии), фото с beachsoccer.com

Сборные Швейцарии, Италии, Парагвая и Бразилии с первых мест вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Финальный турнир чемпионата мира по пляжному футболу проходит на Багамских островах.





В турнире принимают участие шестнадцать команд, которые были разбиты на предварительном этапе на четыре группы. Матчи в группах завершились в ночь на среду по московскому времени.





Из группа A в четвертьфинал вышли сборные Швейцарии и Сенегала, оставив за бротом плей-офф команды Багамских Островов и Эквадора.





По итогам турнира группы B борьбу за награды продолжают сборные Италии и Ирана, выбыли из турнира команды Нигерии и Мексики.





Два первых места в группе C заняли команды Парагвая и Португалии, завершили борьбу за медали футболисты Объединённых Арабских Эмиратов и Панамы.





Из группы D в плей-офф пробились сборные Бразилии и Таити, неудачниками турнира стали японские и польские футболисты.





В четвертьфиналах сыграют: Швейцария - Иран, Парагвай - Таити, Сенегал - Италия, Португалия - Бразилия.





Напомним, сборная России не смогла завоевать путёвку в финальный турнир мирового первенства, уступив на втором этапе европейского отборочного турнира в сентябре 2016 года сборной Польши.





Результаты предварительного этапа.





Группа A. Эквадор - Сенегал 0:9, Багамские Острова - Швейцария 2:3, Эквадор - Швейцария 5:9, Сенегал - Багамские Острова 10:1, Сенегал - Швейцария 6:6 (по пенальти 1:3), Эквадор - Багамские Острова 1:4.

Итоги: Швейцария - 7 очков (3 игры), Сенегал - 6(3), Багамские Острова - 3(3), Эквадор - 0(3).





Группа B. Иран - Мексика 3:2, Нигерия - Италия 6:12, Иран - Италия 4:5, Мексика - Нигерия 4:5, Мексика - Италия 1:8, Иран - Нигерия 4:4 (по пенальти 2:1).

Итоги: Италия - 9(3), Иран - 4(3), Нигерия - 2(3), Мексика - 0(3).





Группа C. Португалия - Панама 7:0, ОАЭ - Парагвай 3:2, Португалия - Парагвай 3:5, Панама - ОАЭ 2:2 (по пенальти 2:3), Панама - Парагвай 2:5, Португалия - ОАЭ 2:1.

Итоги: Парагвай - 6(3), Португалия - 5(3), ОАЭ - 4(3), Панама - 0(3).



