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04.05.2017 22:57
Родриго (сборная Бразилии), фото с beachsoccer.com
Сборные Швейцарии, Италии, Парагвая и Бразилии с первых мест вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
Финальный турнир чемпионата мира по пляжному футболу проходит на Багамских островах. 

В турнире принимают участие шестнадцать команд, которые были разбиты на предварительном этапе на четыре группы. Матчи в группах завершились в ночь на среду по московскому времени. 

Из группа A в четвертьфинал вышли сборные Швейцарии и Сенегала, оставив за бротом плей-офф команды Багамских Островов и Эквадора. 

По итогам турнира группы B борьбу за награды продолжают сборные Италии и Ирана, выбыли из турнира команды Нигерии и Мексики. 

Два первых места в группе C заняли команды Парагвая и Португалии, завершили борьбу за медали футболисты Объединённых Арабских Эмиратов и Панамы. 

Из группы D в плей-офф пробились сборные Бразилии и Таити, неудачниками турнира стали японские и польские футболисты. 

В четвертьфиналах сыграют: Швейцария - Иран, Парагвай - Таити, Сенегал - Италия, Португалия - Бразилия. 

Напомним, сборная России не смогла завоевать путёвку в финальный турнир мирового первенства, уступив на втором этапе европейского отборочного турнира в сентябре 2016 года сборной Польши. 

Результаты предварительного этапа. 

Группа A. Эквадор - Сенегал 0:9, Багамские Острова - Швейцария 2:3, Эквадор - Швейцария 5:9, Сенегал - Багамские Острова 10:1, Сенегал - Швейцария 6:6 (по пенальти 1:3), Эквадор - Багамские Острова 1:4.
Итоги: Швейцария - 7 очков (3 игры), Сенегал - 6(3), Багамские Острова - 3(3), Эквадор - 0(3). 

Группа B. Иран - Мексика 3:2, Нигерия - Италия 6:12, Иран - Италия 4:5, Мексика - Нигерия 4:5, Мексика - Италия 1:8, Иран - Нигерия 4:4 (по пенальти 2:1).
Итоги: Италия - 9(3), Иран - 4(3), Нигерия - 2(3), Мексика - 0(3). 

Группа C. Португалия - Панама 7:0, ОАЭ - Парагвай 3:2, Португалия - Парагвай 3:5, Панама - ОАЭ 2:2 (по пенальти 2:3), Панама - Парагвай 2:5, Португалия - ОАЭ 2:1.
Итоги: Парагвай - 6(3), Португалия - 5(3), ОАЭ - 4(3), Панама - 0(3). 

Группа D. Япония - Польша 9:4, Бразилия - Таити 4:1, Япония - Таити 3:4, Польша - Бразилия 4:7, Польша - Таити 4:8, Япония - Бразилия 3:9.
Итоги: Бразилия - 9(3), Таити - 6(3), Япония - 3(3), Польша - 0(3).    
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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