На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Мини-футбол
Регби
Водное поло
Хоккей на траве
Теннис настольный
Дзюдо
Хоккей с мячом (бенди)
Бадминтон
Стрелковый спорт
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Водное поло
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
02.05.2017 21:56
"Спартак-Волгоград" завоевал Кубок России по водному поло среди мужских команд
Розыгрыш Кубка России по водному поло среди мужских команд состоялся с 25 по 30 апреля в Казани. 

В турнире приняли участие восемь команд. Группу А составили "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва), "Спартак-Волгоград" (Волгоград), "Штурм-2002" (Московская область) и "ВМФ" (Санкт-Петербург). В группу Б вошли "Динамо" (Астрахань), "Синтез-УОР" (Казань), "Динамо" (Москва) и "Синтез" (Казань). 

Результаты матчей группы А: "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "ВМФ" (Санкт-Петербург) 10:9 (1:1, 4:1, 1:3, 4:2), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Штурм-2002" (Московская область) 15:7 (3:1, 3:3, 2:1, 7:2), "ВМФ" (Санкт-Петербург) - "Штурм-2002" (Московская область) 10:10 (3:1, 1:3, 3:4, 3:2), "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 8:15 (1:5, 1:4, 2:2, 4:4), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "ВМФ" (Санкт-Петербург) 25:10 (5:1, 3:4, 10:2, 6:3), "Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) 15:8 (5:2, 3:2, 2:2, 5:2). 

Результаты матчей группы Б: "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Астрахань) 12:4 (1:1, 4:1, 3:0, 4:2), "Синтез-УОР" (Казань) - "Синтез" (Казань) 6:10 (1:4, 1:2, 1:2, 3:2), "Динамо" (Астрахань) - "Синтез-УОР" (Казань) 6:9 (1:2, 1:3, 2:3, 2:1), "Синтез" (Казань) - "Динамо" (Москва) 9:10 (0:3, 2:2, 5:1, 2:4), "Синтез-УОР" (Казань) - "Динамо" (Москва) 11:9 (2:4, 4:1, 1:2, 4:2), "Динамо" (Астрахань) - "Синтез" (Казань) 3:10 (1:1, 0:0, 1:4, 1:5). 

В четвертьфинальных матчах зафиксированы следующие результаты: "ВМФ" (Санкт-Петербург) - "Синтез" (Казань) 4:19 (0:5, 2:3, 1:4, 1:7), "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "Динамо" (Москва) 5:12 (3:2, 0:3, 1:7, 1:0), "Штурм-2002" (Московская область) - "Синтез-УОР" (Казань) 6:7 (1:2, 2:1, 2:2, 1:2), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо" (Астрахань) 13:2 (2:1, 5:0, 2:0, 4:1). 

В утешительном турнире за пятое-восьмое места "Штурм-2002" разгромил "ВМФ" - 16:7 (3:3, 4:1, 6:2, 3:1), а "Динамо - ЦСП Крылатское" было сильнее астраханского "Динамо" - 9:6 (1:1, 1:2, 4:2, 3:1). В матче за седьмое место астраханские динамовцы и "ВМФ" завершили основное время вничью - 8:8, а в серии пенальти победу со счётом 4:3 одержали астраханцы. На пятом месте турнир завершил "Штурм-2002", разгромив "Динамо - ЦСП Крылатское" - 15:5. 

В первом полуфинальном матче встретились две казанские команды, и "Синтез" уверенно обыграл "Синтез-УОР" - 13:6 (5:1, 2:1, 3:2, 3:2). В борьбе за вторую путёвку в финал "Спартак-Волгоград" был сильнее московского "Динамо" - 10:7 (2:0, 1:2, 4:2, 3:3). 

Бронзовыми призёрами турнира стали московские динамовцы, разгромившие в матче за третье место "Синтез-УОР" - 16:5. 

В финале встретились "Спартак-Волгоград" и "Синтез". Основное время матча завершилось вничью - 6:6 (1:0, 2:5, 2:0, 1:1). Судьба трофея решалась в серии пенальти, где победу одержали волгоградцы - 4:3. 

Таким образом, "Спартак-Волгоград" стал обладателем Кубка России, прибавив этот трофей к победам в Суперкубке и чемпионате страны.  
Города:
Казань, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/02/110315.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
02.05.2017 21:56
"Спартак-Волгоград" завоевал Кубок России по водному поло среди мужских команд
02.05.2017 21:07
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал победителем женской Евролиги по водному поло
20.04.2017 21:36
Женская сборная России победила гречанок и вышла в суперфинал Мировой лиги по водному поло
18.04.2017 21:40
"Югра" заняла четвёртое место в розыгрыше ЛЕН Трофи по водному поло среди женщин
15.04.2017 21:18
"Спартак-Волгоград" стал 12-кратным чемпионом страны по водному поло
11.04.2017 23:20
"Спартак-Волгоград" выиграл первый матч за золото, московское "Динамо" - за бронзу чемпионата России по водному поло
08.04.2017 21:08
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал 15-кратным чемпионом России по водному поло среди женских команд
Все новости
Сюжеты
Мировая лига по водному поло 2015 (мужчины/женщины)
Чемпионат Европы по водному поло. Венгрия-2014
Мировая лига по водному поло. Китай - 2014
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Барселона-2013
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 11:45
Фото. Пекин 2008. Водное поло
11.08.2008 19:14
Фото. Пекин 2008. Водное поло. Женщины. Италия 9-8 Россия
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 