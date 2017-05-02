"Спартак-Волгоград" завоевал Кубок России по водному поло среди мужских команд

Розыгрыш Кубка России по водному поло среди мужских команд состоялся с 25 по 30 апреля в Казани.





В турнире приняли участие восемь команд. Группу А составили "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва), "Спартак-Волгоград" (Волгоград), "Штурм-2002" (Московская область) и "ВМФ" (Санкт-Петербург). В группу Б вошли "Динамо" (Астрахань), "Синтез-УОР" (Казань), "Динамо" (Москва) и "Синтез" (Казань).





Результаты матчей группы А: "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "ВМФ" (Санкт-Петербург) 10:9 (1:1, 4:1, 1:3, 4:2), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Штурм-2002" (Московская область) 15:7 (3:1, 3:3, 2:1, 7:2), "ВМФ" (Санкт-Петербург) - "Штурм-2002" (Московская область) 10:10 (3:1, 1:3, 3:4, 3:2), "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 8:15 (1:5, 1:4, 2:2, 4:4), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "ВМФ" (Санкт-Петербург) 25:10 (5:1, 3:4, 10:2, 6:3), "Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) 15:8 (5:2, 3:2, 2:2, 5:2).





Результаты матчей группы Б: "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Астрахань) 12:4 (1:1, 4:1, 3:0, 4:2), "Синтез-УОР" (Казань) - "Синтез" (Казань) 6:10 (1:4, 1:2, 1:2, 3:2), "Динамо" (Астрахань) - "Синтез-УОР" (Казань) 6:9 (1:2, 1:3, 2:3, 2:1), "Синтез" (Казань) - "Динамо" (Москва) 9:10 (0:3, 2:2, 5:1, 2:4), "Синтез-УОР" (Казань) - "Динамо" (Москва) 11:9 (2:4, 4:1, 1:2, 4:2), "Динамо" (Астрахань) - "Синтез" (Казань) 3:10 (1:1, 0:0, 1:4, 1:5).





В четвертьфинальных матчах зафиксированы следующие результаты: "ВМФ" (Санкт-Петербург) - "Синтез" (Казань) 4:19 (0:5, 2:3, 1:4, 1:7), "Динамо - ЦСП Крылатское" (Москва) - "Динамо" (Москва) 5:12 (3:2, 0:3, 1:7, 1:0), "Штурм-2002" (Московская область) - "Синтез-УОР" (Казань) 6:7 (1:2, 2:1, 2:2, 1:2), "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо" (Астрахань) 13:2 (2:1, 5:0, 2:0, 4:1).





В утешительном турнире за пятое-восьмое места "Штурм-2002" разгромил "ВМФ" - 16:7 (3:3, 4:1, 6:2, 3:1), а "Динамо - ЦСП Крылатское" было сильнее астраханского "Динамо" - 9:6 (1:1, 1:2, 4:2, 3:1). В матче за седьмое место астраханские динамовцы и "ВМФ" завершили основное время вничью - 8:8, а в серии пенальти победу со счётом 4:3 одержали астраханцы. На пятом месте турнир завершил "Штурм-2002", разгромив "Динамо - ЦСП Крылатское" - 15:5.





В первом полуфинальном матче встретились две казанские команды, и "Синтез" уверенно обыграл "Синтез-УОР" - 13:6 (5:1, 2:1, 3:2, 3:2). В борьбе за вторую путёвку в финал "Спартак-Волгоград" был сильнее московского "Динамо" - 10:7 (2:0, 1:2, 4:2, 3:3).





Бронзовыми призёрами турнира стали московские динамовцы, разгромившие в матче за третье место "Синтез-УОР" - 16:5.





В финале встретились "Спартак-Волгоград" и "Синтез". Основное время матча завершилось вничью - 6:6 (1:0, 2:5, 2:0, 1:1). Судьба трофея решалась в серии пенальти, где победу одержали волгоградцы - 4:3.



