"Сибиряк" с первого места вышел в плей-офф чемпионата России по мини-футболу

Четыре заключительных матча регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Тюмени, Щёлкове, Новосибирске и Сыктывкаре.





Победителем трёхкругового турнира стал новосибирский "Сибиряк", переигравший "Синару" из Екатеринбурга - 6:3. Хет-трик сделал Лео Сантана. "Синара" финишировала на регулярном этапе пятой.





Со второго места вышла в плей-офф московская "Дина", проигравшая на выезде МФК "Тюмень" - 3:4, причём в начале второго тайма москвичи вели - 2:0, а победный мяч Артём Антошкин, оформивший дубль, забил на последней минуте. "Тюмень" завершила этап на шестой позиции.





Третье место занял югорский клуб "Газпром-Югра", а четвёртым на этапе финишировало подмосковное "Динамо", неожиданно проигравшее на своей площадке глазовскому "Прогрессу" - 1:5. Дубль в составе гостей сделал Роман Букин. Глазовчане финишировали в трёхкруговом турнире восьмыми. С седьмого места в плей-офф вышел столичный МФК КПРФ.





В матче двух команд из Республики Коми сыктывкарская "Новая генерация" переиграла МФК "Ухта" - 2:1. Сыктывкарцы заняли десятое место, ухтинцы - одиннадцатое, оставшись за бортом плей-офф. Не смог пробиться в четвертьфинал и "Норильский никель", занявший девятое место.





Таким образом, в четвертьфиналах сыграют:





"Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов)

"Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва)

"Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень)

"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург).





Матчи серий до трёх побед состоятся 6-7, 10-11 и 14 мая. Первые, вторые и при необходимости пятые матчи пройдут на площадках команд первой четвёрки.





МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Дина" (Москва) 4:3 (0:1)

0:1. Эскердинья, 3

0:2. Дамир Хамадиев, 26

1:2. Артём Антошкин, 31

2:2. Иван Милованов, 34

2:3. Дамир Хамадиев, 39

3:3. Денис Неведров, 49

4:3. Артём Антошкин, 50.





"Динамо" (Московская область) - "Прогресс" (Глазов) 1:5 (0:2)

0:1. Анатолий Зыков, 13

0:2. Денис Гуляйкин, 20

1:2. Александр Фукин, 30

1:3. Роман Букин, 49

1:4. Дмитрий Катанэ, 49

1:5. Роман Букин, 49.





"Сибиряк" (Новосибирск) - "Синара" (Екатеринбург) 6:3 (3:1)

1:0. Жоан, 2

1:1. Константин Тимощенков, 2

2:1. Лео Сантана, 7

3:1. Лео Сантана, 17

4:1. Руслан Кудзиев, 41

5:1. Лео Сантана, 46

6:1. Талес, 47

6:2. Денис Аширов, 48

6:3. Денис Аширов, 50.





"Новая генерация" (Сыктывкар) - МФК "Ухта" (Ухта) 2:1 (2:0)

1:0. Павел Соколов, 12

2:0. Виктор Прокушев, 23

2:1. Алексей Зотов, 46.



