Четыре заключительных матча регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Тюмени, Щёлкове, Новосибирске и Сыктывкаре.
Победителем трёхкругового турнира стал новосибирский "Сибиряк", переигравший "Синару" из Екатеринбурга - 6:3. Хет-трик сделал Лео Сантана. "Синара" финишировала на регулярном этапе пятой.
Со второго места вышла в плей-офф московская "Дина", проигравшая на выезде МФК "Тюмень" - 3:4, причём в начале второго тайма москвичи вели - 2:0, а победный мяч Артём Антошкин, оформивший дубль, забил на последней минуте. "Тюмень" завершила этап на шестой позиции.
Третье место занял югорский клуб "Газпром-Югра", а четвёртым на этапе финишировало подмосковное "Динамо", неожиданно проигравшее на своей площадке глазовскому "Прогрессу" - 1:5. Дубль в составе гостей сделал Роман Букин. Глазовчане финишировали в трёхкруговом турнире восьмыми. С седьмого места в плей-офф вышел столичный МФК КПРФ.
В матче двух команд из Республики Коми сыктывкарская "Новая генерация" переиграла МФК "Ухта" - 2:1. Сыктывкарцы заняли десятое место, ухтинцы - одиннадцатое, оставшись за бортом плей-офф. Не смог пробиться в четвертьфинал и "Норильский никель", занявший девятое место.
Таким образом, в четвертьфиналах сыграют:
"Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов)
"Дина" (Москва) - "КПРФ" (Москва)
"Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень)
"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург).
Матчи серий до трёх побед состоятся 6-7, 10-11 и 14 мая. Первые, вторые и при необходимости пятые матчи пройдут на площадках команд первой четвёрки.
МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Дина" (Москва) 4:3 (0:1)
0:1. Эскердинья, 3
0:2. Дамир Хамадиев, 26
1:2. Артём Антошкин, 31
2:2. Иван Милованов, 34
2:3. Дамир Хамадиев, 39
3:3. Денис Неведров, 49
4:3. Артём Антошкин, 50.
"Динамо" (Московская область) - "Прогресс" (Глазов) 1:5 (0:2)
0:1. Анатолий Зыков, 13
0:2. Денис Гуляйкин, 20
1:2. Александр Фукин, 30
1:3. Роман Букин, 49
1:4. Дмитрий Катанэ, 49
1:5. Роман Букин, 49.
"Сибиряк" (Новосибирск) - "Синара" (Екатеринбург) 6:3 (3:1)
1:0. Жоан, 2
1:1. Константин Тимощенков, 2
2:1. Лео Сантана, 7
3:1. Лео Сантана, 17
4:1. Руслан Кудзиев, 41
5:1. Лео Сантана, 46
6:1. Талес, 47
6:2. Денис Аширов, 48
6:3. Денис Аширов, 50.
"Новая генерация" (Сыктывкар) - МФК "Ухта" (Ухта) 2:1 (2:0)
1:0. Павел Соколов, 12
2:0. Виктор Прокушев, 23
2:1. Алексей Зотов, 46.
Итоги регулярного этапа: "Сибиряк" (Новосибирск) - 64 очка (30 игр), "Дина" (Москва) - 63(30), "Газпром-Югра" (Югорск) - 63(30), "Динамо" (Московская область) - 59(30), "Синара" (Екатеринбург) - 53(30), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 40(30), "КПРФ" (Москва) - 37(30), "Прогресс" (Глазов) - 30, "Норильский никель" (Норильск) - 31(30), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 18(30), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(30).