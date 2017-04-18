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18.04.2017 21:40
"Югра" заняла четвёртое место в розыгрыше ЛЕН Трофи по водному поло среди женщин
"Финал четырёх" ЛЕН Трофи - второго по рангу европейского клубного турнира по водному поло среди женских команд состоялся в минувший уик-энд в столице Венгрии Будапеште. 

Россию в этом турнире представляла "Югра" из Ханты-Мансийска. В полуфинальном матче югорчанки встречались с итальянским клубом "Плебишито Падова" и уступили со счётом 7:9 (0:2, 0:3, 4:2, 3:2). 

Ход матча: 0:1 - Алессия Милло, 2:37; 0:2 - Мартина Готтардо, 3:42; 0:3 - Алессия Милло, 8:18; 0:4 - Гьюдитта Галарди, 10:14; 0:5 - Лаура Барзон, 13:51; 1:5 - Екатерина Лисунова, 17:50; 1:6 - Кристин Робинсон, 18:23; 1:7 - Сара Дарио, 18:38; 2:7 - Мария Нижебойченко, 20:03; 3:7 - Екатерина Лисунова, 23:08; 4:7 - Екатерина Лисунова, 23:52, с пенальти; 5:7 - Екатерина Лисунова, 25:18, с пенальти; 6:7 - Кристина Алогбо, 26:13; 6:8 - Гьюдитта Галарди, 26:34; 6:9 - Элиза Куэироло, 28:12, с пенальти; 7:9 - Елена Гарипова, 28:56.

В другом полуфинале встречались два венгерских клуба, и "УВСЕ" из Будапешта одержал победу над "Дунауйварошем" - 8:6 (3:1, 1:2, 1:2, 3:1). 

В матче за бронзу "Югра" играла с "Дунауйварошем" и потерпела поражение со счётом 10:17 (2:3, 1:6, 3:4, 4:4), заняв итоговое четвёртое место. 

Ход матча: 0:1 - Бригитта Хорват, 1:50; 0:2 - Дороттья Шилаги, 2:22; 0:3 - Грета Гурисатти, 3:21; 1:3 - Кристина Алогбо, 6:43, с пенальти; 2:3 - Анна Тимофеева, 7:25; 3:3 - Анна Тимофеева, 8:46; 3:4 - Дороттья Шилаги, 9:07; 3:5 - Хленгиве Мчуну, 9:47; 3:6 - Грета Гурисатти, 10:15, с пенальти; 3:7 - Хленгиве Мчуну, 12:33; 3:8 - Дороттья Шилаги, 13:04; 3:9 - Дороттья Шилаги, 13:43; 3:10 - Ноэми Сомхеги, 17:32; 3:11 - Дороттья Шилаги, 19:01; 3:12 - Бригитта Хорват, 19:55; 4:12 - Анастасия Сутягина, 20:25; 4:13 - Ката Менцингер, 20:53; 5:13 - Татьяна Ковина, 21:36; 6:13 - Анна Тимофеева, 23:56; 6:14 - Дороттья Шилаги, 24:12; 7:14 - Кристина Алогбо, 25:03; 8:14 - Наталья Перфильева, 25:45; 9:14 - Анна Тимофеева, 26:40; 9:15 - Бригитта Хорват, 27:08; 9:16 - Ката Менцингер, 27:47; 9:17 - Грета Гурисатти, 28:21; 10:17 - Екатерина Лисунова, 30:52. 

В финальном матче встречались "УВСЕ" (Будапешт) и "Плебишито Падова". Венгерский клуб стал обладателем ЛЕН Трофи, победив со счётом 7:6 (4:2, 1:1, 2:2, 0:1). 

Города:
Будапешт
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/18/110274.html
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