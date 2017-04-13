Робиньо, фото с footballreview.ru

Сборная России победила команду Турции на финише основного этапа квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

Основной раунд квалификации чемпионата Европы по мини-футболу 2018 года финишировал во вторник.





Сборная России в заключительном туре группы G, турнир которой проходил в турецком Коджаели, встречалась с хозяевами - сборной Турции. Два мяча подряд россияне забили во второй половине первого тайма - отличились Сергей Абрамович и Робиньо. В начале второй двадцатиминутки оборону соперника пробили Данил Давыдов и Эдер Лима. Счёт 4:0 в пользу сборной России сохранился до конца встречи.





Таким образом, сборная России, обеспечившая себе прямой выход в финальный турнир ещё после второго тура, завершила основной раунд квалификации со стопроцентным результатом. Второе место и путёвка в плей-офф квалификации - у французов, третьими финишировали словаки, четвёртыми - турки.





В остальных шести группах первенствовали сборные Италии, Азербайджана, Украины, Португалии, Испании и Казахстана, вместе с россиянами напрямую пробившиеся в финальный турнир. За оставшиеся путёвки вместе с французами поборются сборные Грузии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Чехии, занявшие вторые места в группах, а также команда Польши, финишировавшая третьей с лучшими показателями. Эта восьмёрка образует четыре пары, которые в сентябре в стыковых матчах определят оставшихся участников Евро-2018. На правах хозяев без отбора в финальном турнире выступят словенские футболисты.





Россия - Турция 4:0 (2:0)

1:0. Сергей Абрамович, 14

2:0. Робиньо, 15

3:0. Данил Давыдов, 22

4:0. Эдер Лима, 26.





Россия: Георгий Замтарадзе (вратарь), Дмитрий Путилов (запасной вратарь), Дмитрий Лысков, Иван Милованов, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Робиньо, Сергей Абрамович, Данил Давыдов, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.

Турция: Серкан Мульту, Гюльтекин (вратари), Ахмет Алтунташ, Вардар Талха Джан, Кенан Кесеоглу, Реджеп Демир, Джем Кескин, Онур Менги, Мухаммет Алтунай, Джихан Эзкан, Гекхан Йылмаз, Бурак Оздемир, Эмирхан Кынлык Хюсейин, Мурат Ачикел.





Предупреждён Джихан Эзкан (18).





Франция - Словакия 4:1 (0:0).





Группа G. Итоги: Россия - 9 очков (3 игры), Франция - 6(3), Словакия - 3(3), Турция - 0(3).





Группа A (Грузия). Итоги: Италия - 7(3), Грузия - 3(3), Белоруссия - 2(3), Нидерланды - 2(3).

Группа B (Азербайджан). Итоги: Азербайджан - 9(3), Венгрия - 4(3), Босния и Герцеговина - 2(3), Черногория - 0(3).

Группа C (Украина). Итоги: Украина - 9(3), Хорватия - 6(3), Бельгия - 3(3), Черногория - 0(3).

Группа D (Румыния). Итоги: Португалия - 9(3), Румыния - 4(3), Финляндия - 4(3), Латвия - 0(3).

Группа E (Польша). Итоги: Испания - 7(3), Сербия - 6(3), Польша - 4(3), Молдавия - 0(3).