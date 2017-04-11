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11.04.2017 23:21
Маверик Виньялес, фото с independebt.co.uk
Маверик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины в чемпионате MotoGP
Второй этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Аргентины завершился в воскресенье. 

Победителем гонки в классе MotoGP стал испанский гонщик "Ямахи" Маверик Виньялес. Это его вторая подряд победа со старта сезона после аналогичного успеха на Гран-при Катара. Вторым финишировал семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси на "Ямахе", третьим - британец Кэл Кратчлоу из команды "ЛЧР Хонда". На четвёртом месте испанец Альваро Баутиста ("Аспар"), на пятом - француз Йохан Зарко ("Тек 3"), на шестом - его партнёр немец Йонас Фольгер, на седьмом - итальянец Данило Петруччи ("Прамак"), на восьмом - представляющий эту же команду британец Скотт Реддинг, на девятом - австралиец Джек Миннер ("ВДС"), на десятом - чех Карел Абрахам ("Аспар"). 

По итогам двух этапов в чемпионате единолично лидирует Виньялес с 50 очками. Вторым идёт Росси (36), третьим - итальянец Андреа Довициозо на "Дукати" (20). На четвёртом месте Реддинг (17), на пятом - Кратчлоу (16), на шестом - Фольгер (16), на седьмом - Миллер (13), на восьмом - трёхкратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес (13), на девятом - Баутиста (13), на десятом - испанец Дани Педроса на "Хонде" (11). 

MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка. 

1. Маверик Виньялес ("Ямаха") – 41.45,060
2. Валентино Росси ("Ямаха") +2,915
3. Кэл Кратчлоу ("ЛЧР Хонда") +3,754
4. Альваро Баутиста ("Аспар") +6,523
5. Йохан Зарко ("Тек 3") +15,504
6. Йонас Фольгер ("Тек 3") +18,241
7. Данило Петруччи ("Прамак") +20,046
8. Скотт Реддинг ("Прамак") +25,4809.
9. Джек Миллер ("ВДС") +25,665
10. Карел Абрахам ("Аспар") +26,403
11. Лорис Баз ("Авинтия") +26,952
12. Тито Рабат ("ВДС") +41,875
13. Эктор Барбера ("Авинтия") +42,770
14. Пол Эспаргаро ("КТМ") +43,085
15. Брэдли Смит ("КТМ") +43,452
16. Андреа Янноне ("Сузуки") +46,219.

Не финишировали:

Андреа Довициозо ("Дукати")
Алеш Эспаргаро ("Априлия")
Дани Педроса ("Хонда")
Сэм Лоус ("Априлия")
Алекс Ринс ("Сузуки")
Марк Маркес ("Хонда")
Хорхе Лоренсо ("Дукати").

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/11/110247.html
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