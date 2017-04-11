Маверик Виньялес, фото с independebt.co.uk

Маверик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины в чемпионате MotoGP

Второй этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Аргентины завершился в воскресенье.





Победителем гонки в классе MotoGP стал испанский гонщик "Ямахи" Маверик Виньялес. Это его вторая подряд победа со старта сезона после аналогичного успеха на Гран-при Катара. Вторым финишировал семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси на "Ямахе", третьим - британец Кэл Кратчлоу из команды "ЛЧР Хонда". На четвёртом месте испанец Альваро Баутиста ("Аспар"), на пятом - француз Йохан Зарко ("Тек 3"), на шестом - его партнёр немец Йонас Фольгер, на седьмом - итальянец Данило Петруччи ("Прамак"), на восьмом - представляющий эту же команду британец Скотт Реддинг, на девятом - австралиец Джек Миннер ("ВДС"), на десятом - чех Карел Абрахам ("Аспар").





По итогам двух этапов в чемпионате единолично лидирует Виньялес с 50 очками. Вторым идёт Росси (36), третьим - итальянец Андреа Довициозо на "Дукати" (20). На четвёртом месте Реддинг (17), на пятом - Кратчлоу (16), на шестом - Фольгер (16), на седьмом - Миллер (13), на восьмом - трёхкратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес (13), на девятом - Баутиста (13), на десятом - испанец Дани Педроса на "Хонде" (11).





MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка.





1. Маверик Виньялес ("Ямаха") – 41.45,060

2. Валентино Росси ("Ямаха") +2,915

3. Кэл Кратчлоу ("ЛЧР Хонда") +3,754

4. Альваро Баутиста ("Аспар") +6,523

5. Йохан Зарко ("Тек 3") +15,504

6. Йонас Фольгер ("Тек 3") +18,241

7. Данило Петруччи ("Прамак") +20,046

8. Скотт Реддинг ("Прамак") +25,4809.

9. Джек Миллер ("ВДС") +25,665

10. Карел Абрахам ("Аспар") +26,403

11. Лорис Баз ("Авинтия") +26,952

12. Тито Рабат ("ВДС") +41,875

13. Эктор Барбера ("Авинтия") +42,770

14. Пол Эспаргаро ("КТМ") +43,085

15. Брэдли Смит ("КТМ") +43,452

16. Андреа Янноне ("Сузуки") +46,219.





Не финишировали:





Андреа Довициозо ("Дукати")

Алеш Эспаргаро ("Априлия")

Дани Педроса ("Хонда")

Сэм Лоус ("Априлия")

Алекс Ринс ("Сузуки")

Марк Маркес ("Хонда")

Хорхе Лоренсо ("Дукати").





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