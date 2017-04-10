Робиньо, фото с footballreview.ru

Сборная России победила команду Словакии и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы по мини-футболу

Матчи второго тура основного раунда квалификации чемпионата Европы по мини-футболу 2018 года были сыграны в воскресенье.





Сборная России, выступающая в группе G в турецком Коджаели, встречалась с командой Словакии. Встреча прошла с преимуществом российских футболистов, однако большую часть игрового времени реализовать перевес не удавалось. В перром тайме моменты для взятия ворот не использовали Эдер Лима, Робиньо, Абрамов, перед перерывом Робиньо попал в каркас ворот. Словаки отвечали контратаками, которые не застали врасплох оборону россиян. После перерыва игра проходила в том же ключе. Когда до конца встречи оставалось чуть больше трёх минут, Робиньо сумел нанести разящий удар. Этот гол остался в матче единственным.





Победив - 1:0, подопечные Сергея Скоровича за тур до конца гарантировали себе первое место в группе и прямой выход в финальную часть чемпионата Европы. Турнир в Турции россияне завершат матчем во вторник с хозяевами.





Cловакия - Россия 0:1 (0:0)

0:1. Робиньо, 37.

Словакия: Брндяр, Херко (вратари), Здрагал, Рафай, Рицк, Беланик, Смеричка, Гудек, Козар, Вишвадер, Кийовски, Доша, Багна, Драговски.

Россия: Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе (вратари), Владислав Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Иван Милованов, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Робиньо, Артём Ниязов, Сергей Абрамович, Даниил Давыдов, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.





Турция - Франция 1:5 (0:2).





Группа G. Турнирное положение: Россия - 6 очков (2 игры), Словакия - 3(2), Франция - 3(2), Турция - 0(2).





Результаты второго тура в других группах таковы:





Группа A (Грузия): Нидерланды - Италия 2:4, Грузия - Белоруссия 1:1. Турнирное положение: Италия - 6(2), Грузия - 2(2), Белоруссия - 1(2), Нидерланды - 1(2).

Группа B (Азербайджан): Босния и Герцеговина - Венгрия 2:2, Азербайджан - Албания 5:0. Турнирное положение: Азербайджан - 6(2), Венгрия - 4(2), Босния и Герцеговина - 1(2), Албания - 0(2).

Группа C (Украина): Бельгия - Хорватия 1:6, Украина - Черногория 4:2. Турнирное положение: Хорватия - 6(2), Украина - 6(2), Черногория - 0(2), Бельгия - 0(2).

Группа D (Румыния): Финляндия - Португалия 1:5, Румыния - Латвия 3:1. Турнирное положение: Португалия - 6(2), Румыния - 4(2), Финляндия - 1(2), Латвия - 0(2).

Группа E (Польша): Сербия - Испания 0:6, Польша - Молдавия 4:2. Турнирное положение: Испания - 6(2), Сербия - 3(2), Польша - 3(2), Молдавия - 0(2).