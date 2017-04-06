Новости Наталья Ковалёва и Дмитрий Сурин, фото с gofederation.ru Наталья Ковалёва и Дмитрий Сурин завоевали золото чемпионата Европы по парному го Чемпионат Европы по парному го состоялся во французском Страсбурге.

Основную борьбу за награды вели две российские пары - Наталья Ковалёва/Дмитрий Сурин и Светлана Шикшина/Илья Шикшин, а также немецкий дуэт Чжао/Крамер. В третьем туре Чжао и Крамер одержали победу над Шикшиными. В четвёртом туре два российских дуэта сошлись в очном противостоянии. Ковалёва и Сурин взяли верх и, успешно проведя заключительные туры, стали чемпионами континента. Шикшины стали бронзовыми призёрами, серебро - у Чжао и Крамера.

Далее в десятке сильнейших Старжевска/Сурма (Польша), Залудкова/Гора (Чехия), Марц/Палант (Германия), Энте/Тойбер (Германия), Вьелфор/Дебарре (Франция), Као/Фенеш (Франция) и Аврам/Гхету (Румыния). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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