Владимир Крамник, фото с azxeberlenti.com

Крамник - четвёртый, Карякин - восьмой в рейтинге ФИДЕ, Лагно и Костенюк - шестая и седьмая среди женщин

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новые рейтинги.





Лидером мужского рейтинга остаётся чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Далее в тройке лучших два американца - Уэсли Со и Фабиано Каруана. Лучший из россиян - экс-чемпион мира Владимир Крамник занимает четвёртое место. Вслед за ним идут француз Максим Вашье-Лаграв, американец Хикару Накамура и экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии. Экс-претендент на титул чемпиона мира россиянин Сергей Карякин занимает восьмое место. Замыкают десятку армянин Левон Аронян и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

В сотню лучших входят также Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пётр Свидлер, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Эрнесто Инаркиев, Дмитрий Яковенко, Владимир Малахов, Максим Матлаков, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев, Сергей Рублевский, Евгений Наер, Владислав Артемьев, Александр Морозевич, Александр Рахманов, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Даниил Дубов и Александр Мотылёв.





В женском рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань, пропустившая недавний чемпионат мира в Иране и выступающая в мужских турнирах. На втором месте её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, на третьем - украинка Анна Музычук. Далее идут Хумпи Конеру из Индии и экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук. Лучшие российские шахматистки - Екатерина Лагно и экс-чемпионка мира Александра Костенюк занимают шестое и седьмое места. В десятке также Виктория Чмилите из Литвы, грузинка Нана Дзагнидзе и экс-чемпионка мира Антуанета Стефанова из Болгарии.

В Топ-100 женского рейтинга входят Валентина Гунина, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Александра Горячкина, Анастасия Боднарук, Алиса Галлямова, Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Ирина Турова, Дарья Пустовойтова, Оксана Грицаева, Марина Нечаева, Алина Бивол, Евгения Овод, Дарья Чарочкина, Анастасия Савина, Полина Шувалова и Баира Кованова.





Рейтинг ФИДЕ на 1 апреля 2017 г.





Мужчины.





1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2838

2. Уэсли Со (США) - 2822

3. Фабиано Каруана (США) - 2817

4. Владимир Крамник (Россия) - 2811

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2803

6. Хикару Накамура (США) - 2793

7. Вишванатан Ананд (Индия) - 2786

8. Сергей Карякин (Россия) - 2783

9. Левон Аронян (Армения) - 2774

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 2772

...16. Ян Непомнящий (Россия) - 2751

...18. Александр Грищук (Россия) - 2750

19. Пётр Свидлер (Россия) - 2747

...23. Дмитрий Андрейкин (Россия) - 2734

...26. Никита Витюгов (Россия) - 2729

...28. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2727

...32. Дмитрий Яковенко (Россия) - 2718

33. Владимир Малахов (Россия) - 2714

...40. Максим Матлаков (Россия) - 2707

...44. Евгений Томашевский (Россия) - 2701

...56. Владимир Федосеев (Россия) - 2684

...61. Сергей Рублевский (Россия) - 2681

...64. Евгений Наер (Россия) - 2679

...69. Владислав Артемьев (Россия) - 2677

...71. Александр Морозевич (Россия) - 2675

...88. Александр Рахманов (Россия) - 2665

...94. Александр Рязанцев (Россия) - 2661

95. Вадим Звягинцев (Россия) - 2661

96. Даниил Дубов (Россия) - 2660

...99. Александр Мотылёв (Россия) - 2658.





Женщины.





1. Хоу Ифань (Китай) - 2649

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2596

3. Анна Музычук (Украина) - 2587

4. Хумпи Конеру (Индия) - 2557

5. Мария Музычук (Украина) - 2546

6. Екатерина Лагно (Россия) - 2543

7. Александра Костенюк (Россия) - 2541

8. Виктория Чмилите (Литва) - 2538

9. Нана Дзагнидзе (Грузия) - 2528

10. Антуанета Стефанова (Болгария) - 2527

...12. Валентина Гунина (Россия) - 2509

...17. Наталья Погонина (Россия) - 2478

...20. Ольга Гиря (Россия) - 2470

...27. Александра Горячкина (Россия) - 2452

...35. Анастасия Боднарук (Россия) - 2446

...37. Алиса Галлямова (Россия) - 2444

...47. Алина Кашлинская (Россия) - 2426

...53. Екатерина Ковалевская (Россия) - 2418

...59. Ирина Турова (Россия) - 2413

60. Дарья Пустовойтова (Россия) - 2411

...69. Оксана Грицаева (Россия) - 2396

...72. Марина Нечаева (Россия) - 2395

...81. Алина Бивол (Россия) - 2383

82. Евгения Овод (Россия) - 2382

83. Дарья Чарочкина (Россия) - 2381

84. Анастасия Савина (Россия) - 2378

...87. Полина Шувалова (Россия) - 2376