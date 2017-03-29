Дастин Джонсон, фото с gettyimages.com

Дастин Джонсон выиграл чемпионат мира по гольфу WGC-Dell Technologies Match Play

Чемпионат мира по гольфу PGA-тура WGC-Dell Technologies Match Play завершился в воскресенье в Остине (штат Техас, США).





Турнир состоял из трёх групповых раундов и нокаут-раунда, в который пробились шестнадцать сильнейших гольфистов.





Победителем турнира стал лидер мирового рейтинга американец Дастин Джонсон, выиграв в финале у испанца Джона Рама, посеянного под 21-м номером. Бронзовым призёром стал посеянный 42-м американец Билл Хаас, переигравший в матче за третье место японца Хидето Нанихару (54).





Ранее в полуфиналах Джонсон обыграл Танихару, а Рам был сильнее Хааса. В четвертьфиналах Джонсон победил посеянного восьмым шведа Алекса Норена, Рам - датчанина Сорена Кьелдсена (62), Хаас неожиданно выбил из борьбы другого американца - Фила Микельсона (14), а Танихара выиграл у англичанина Росса Фишера (47).



