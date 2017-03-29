Чемпионат мира по гольфу PGA-тура WGC-Dell Technologies Match Play завершился в воскресенье в Остине (штат Техас, США).
Турнир состоял из трёх групповых раундов и нокаут-раунда, в который пробились шестнадцать сильнейших гольфистов.
Победителем турнира стал лидер мирового рейтинга американец Дастин Джонсон, выиграв в финале у испанца Джона Рама, посеянного под 21-м номером. Бронзовым призёром стал посеянный 42-м американец Билл Хаас, переигравший в матче за третье место японца Хидето Нанихару (54).
Ранее в полуфиналах Джонсон обыграл Танихару, а Рам был сильнее Хааса. В четвертьфиналах Джонсон победил посеянного восьмым шведа Алекса Норена, Рам - датчанина Сорена Кьелдсена (62), Хаас неожиданно выбил из борьбы другого американца - Фила Микельсона (14), а Танихара выиграл у англичанина Росса Фишера (47).
После этой победы Джонсон имеет чемпионские титулы на всех четырёх турнирах чемпионата мира.