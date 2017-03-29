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29.03.2017 21:49
Дастин Джонсон, фото с gettyimages.com
Дастин Джонсон выиграл чемпионат мира по гольфу WGC-Dell Technologies Match Play
Чемпионат мира по гольфу PGA-тура WGC-Dell Technologies Match Play завершился в воскресенье в Остине (штат Техас, США). 

Турнир состоял из трёх групповых раундов и нокаут-раунда, в который пробились шестнадцать сильнейших гольфистов.  

Победителем турнира стал лидер мирового рейтинга американец Дастин Джонсон, выиграв в финале у испанца Джона Рама, посеянного под 21-м номером. Бронзовым призёром стал посеянный 42-м американец Билл Хаас, переигравший в матче за третье место японца Хидето Нанихару (54). 

Ранее в полуфиналах Джонсон обыграл Танихару, а Рам был сильнее Хааса. В четвертьфиналах Джонсон победил посеянного восьмым шведа Алекса Норена, Рам - датчанина Сорена Кьелдсена (62), Хаас неожиданно выбил из борьбы другого американца - Фила Микельсона (14), а Танихара выиграл у англичанина Росса Фишера (47). 

После этой победы Джонсон имеет чемпионские титулы на всех четырёх турнирах чемпионата мира.  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110199.html
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