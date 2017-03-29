На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Современное пятиборье
Хоккей с мячом (бенди)
Водное поло
Ездовой спорт
Фехтование
Спортинг
Пляжный футбол
Парусный спорт
Гольф
Го
Мотоциклетный спорт
Сумо
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Фехтование
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
29.03.2017 21:44
Татьяна Логунова, фото с peoples.ru
Росселла Фьяминго и Чжун Чжинсун выиграли этап Гран-при по фехтованию на шпагах в Будапеште, Татьяна Логунова - десятая
Этап Гран-при по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин сомтоялся в минувший уик-энд в столице Венгрии Будапеште. 

Победительницей женского турнира стала итальянка Росселла Фьяминго, взяв в финальном поединке верх над Чой Инчжон из Южной Кореи со счётом 14:9. Бронзовые награды завоевали японка Айяка Шимокава и Юлия Беляева из Эстонии. 

Лидер сборной России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова в 1/32 финала сломила сопротивление итальянки Марты Феррари - 15:13, в 1/16 финала с минимальным преимуществом одолела француженку Камиллу Набет - 15:14, но в 1/8 финала потерпела поражение от Юлии Беляевой - 9:15 и заняла итоговое десятое место. 

Виолетта Колобова начала решающий этап турнира с трудной победы в 1/32 финала над итальянкой Франческой Боскарелли - 15:14, в 1/16 финала также с минимальным перевесом одолела Беату Христманн из Германии - 11:10, но в 1/8 финала не справилась с японкой Айякой Шимокавой - 14:15 и была классифицирована тринадцатой. 

Ещё четыре россиянки завершили борьбу после 1/32 финала. Виолетта Храпина потерпела поражение от кореянки Сон Сэра - 5:6 и заняла 34-е место. Яна Зверева не смогла пройти Дануту Дмовску-Анджеюк из Польши - 10:15 и финишировала 38-й. Татьяна Гудкова после поражения от француженки Орианы Малло - 13:15 завершила турнир 48-й. Татьяна Андрюшина проиграла Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга - 11:12 и заняла 55-ю позицию. Дарья Мартынюк - 65-я, Даниэла Храпина - 66-я, Виктория Кузьменкова - 78-я, Алёна Комарова - 107-я, Юлия Личагина - 157-я, Мария Образцова - 164-я. 

В мужском турнире первенствовал южнокореец Чжун Чжинсун, победив в финале японца Казуясу Минобе - 15:9. Бронзу завоевали итальянец Андреа Сантарелли и южнокореец Пак Кьенду. 

Семь российских шпажистов пробились в основные соревнования, но лишь один из них - Алан Фардзинов преодолел барьер 1/32 финала, победив Лукаса Бельманна из Германии - 15:11. Однако в 1/16 финала Алан проиграл Минобе - 8:15 и занял 22-е место. 

Вадим Анохин в 1/32 финала проиграл Павлу Питре из Чехии - 14:15 и занял 38-е место. Сергей Бида уступил ещё одному чеху - Мартину Рубешу и финишировал 40-м. Алексей Калинин проиграл венгеру Жомбору Баньяи - 8:15 и расположился на 48-й позиции. Антон Глебко после поражения от эстонца Стена Приинитса - 7:15 завершил турнир 52-м. Дмитрий Гусев уступил французу Яннику Борелю - 5:15 и финишировал 64-м. Андрей Курочкин - 93-й, Лю Чжан Шан - 109-й, Никита Глазков - 115-й, Сергей Ходос - 125-й, Никита Губин - 263-й.  
Города:
Будапешт
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110196.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
29.03.2017 21:44
Росселла Фьяминго и Чжун Чжинсун выиграли этап Гран-при по фехтованию на шпагах в Будапеште, Татьяна Логунова - десятая
20.03.2017 21:06
Сафин завоевал золото, Мартьянова - серебро, Дериглазова - бронзу на этапе Гран-при по фехтованию на рапирах в США
27.02.2017 21:41
Камиль Ибрагимов и российская команда саблистов - седьмые на этапе Кубка мира по фехтованию в Варшаве
20.02.2017 22:26
Вадим Анохин - девятый, российская команда шпажистов - 13-я на этапе Кубка мира по фехтованию в Ванкувере
20.02.2017 22:26
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира по фехтованию в Афинах
14.02.2017 21:10
Российская команда шпажисток - шестая, Татьяна Логунова - девятая на этапе Кубка мира по фехтованию в Леньяно
14.02.2017 21:08
Тимур Сафин и российская команда рапиристов завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат мира по фехтованию. Казань - 2014
Чемпионат Европы по фехтованию. Франция - 2014
Чемпионат России по фехтованию - 2014
Чемпионат России по фехтованию. Владикавказ-2015
Публикации
15.03.2011 11:44
Пресс-конференция, посвященная турниру «Московская сабля»
Фото и видео
27.11.2013 11:46
Фото. Фехтование. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
18.08.2008 01:37
Фото. Пекин 2008. Фехтование - командные соревнования.(М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 