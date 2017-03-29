Татьяна Логунова, фото с peoples.ru

Росселла Фьяминго и Чжун Чжинсун выиграли этап Гран-при по фехтованию на шпагах в Будапеште, Татьяна Логунова - десятая

Этап Гран-при по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин сомтоялся в минувший уик-энд в столице Венгрии Будапеште.





Победительницей женского турнира стала итальянка Росселла Фьяминго, взяв в финальном поединке верх над Чой Инчжон из Южной Кореи со счётом 14:9. Бронзовые награды завоевали японка Айяка Шимокава и Юлия Беляева из Эстонии.





Лидер сборной России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова в 1/32 финала сломила сопротивление итальянки Марты Феррари - 15:13, в 1/16 финала с минимальным преимуществом одолела француженку Камиллу Набет - 15:14, но в 1/8 финала потерпела поражение от Юлии Беляевой - 9:15 и заняла итоговое десятое место.





Виолетта Колобова начала решающий этап турнира с трудной победы в 1/32 финала над итальянкой Франческой Боскарелли - 15:14, в 1/16 финала также с минимальным перевесом одолела Беату Христманн из Германии - 11:10, но в 1/8 финала не справилась с японкой Айякой Шимокавой - 14:15 и была классифицирована тринадцатой.





Ещё четыре россиянки завершили борьбу после 1/32 финала. Виолетта Храпина потерпела поражение от кореянки Сон Сэра - 5:6 и заняла 34-е место. Яна Зверева не смогла пройти Дануту Дмовску-Анджеюк из Польши - 10:15 и финишировала 38-й. Татьяна Гудкова после поражения от француженки Орианы Малло - 13:15 завершила турнир 48-й. Татьяна Андрюшина проиграла Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга - 11:12 и заняла 55-ю позицию. Дарья Мартынюк - 65-я, Даниэла Храпина - 66-я, Виктория Кузьменкова - 78-я, Алёна Комарова - 107-я, Юлия Личагина - 157-я, Мария Образцова - 164-я.





В мужском турнире первенствовал южнокореец Чжун Чжинсун, победив в финале японца Казуясу Минобе - 15:9. Бронзу завоевали итальянец Андреа Сантарелли и южнокореец Пак Кьенду.





Семь российских шпажистов пробились в основные соревнования, но лишь один из них - Алан Фардзинов преодолел барьер 1/32 финала, победив Лукаса Бельманна из Германии - 15:11. Однако в 1/16 финала Алан проиграл Минобе - 8:15 и занял 22-е место.



