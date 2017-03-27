"Кристалл" стал победителем международного турнира по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

Международный турнир по пляжному футболу в закрытом помещении "InterCup-2017" финишировал в воскресенье в Центре пляжных видов спорта "Динамит" в Санкт-Петербурге.





В заключительном туре группы A чемпион России - "Кристалл" из Санкт-Петербурга одержал третью победу, всухую разгромив сборную России, составленную из игроков не старше 23 лет - 6:0 (4:0, 0:0, 2:0). Вторую путёвку в полуфинал завоевала испанская "Торредембарра", не оставив шансов московским армейцам - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).





Группа A. Итоговая таблица: ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) - 9 очков (3 игры), "Торредембарра" (Испания) - 6(3), сборная России (U-23) - 3(3), КПФ ЦСКА (Москва) - 0(3).





На финише турнира группы B первое место вырвала саратовская "Дельта", в результативном матче переиграв "Петроградец" из Санкт-Петербурга - 8:7 (5:2, 0:3, 3:2). Со второго места в полуфинал вышел петербургский FC "CITY", взяв верх в дополнительное время над сборной Белоруссии - 5:4 ОТ (2:1, 0:1, 2:2, 1:0).





Группа B. Итоговая таблица: "Дельта" (Саратов) - 6(3), FC "CITY" (Санкт-Петербург) - 5(3), "Петроградец" (Санкт-Петербург) - 3(3), сборная Белоруссии - 3(3).





В утешительных полуфиналах за пятое-восьмое места сборная России (до 23 лет) в дополнительное время потерпела поражение от сборной Белоруссии - 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1), а "Петроградец" лишь в серии послематчевых пенальти одолел КПФ ЦСКА - 6:6 ОТ (3:1, 3:4, 0:1, 0:0), пенальти - 1:0.





В главных полуфиналах "Дельта" в серии пенальти потерпела поражение от "Торредембарры" - 6:6 ОТ (0:1, 2:1, 3:3, 1:1), пенальти - 2:3, а "Кристалл" одержал трудную победу над FC "CITY" - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).





В матче за седьмое место сборная России (до 23 лет) потерпела поражение от КПФ ЦСКА - 2:6 (0:0, 0:5, 2:1).





Во встрече за пятое место сборная Белоруссии разгромила "Петроградец" - 11:3 (5:1, 4:1, 2:1).





Бронзовым призёром турнира стал FC "CITY", одержав в матче за третье место победу над "Дельтой" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).



