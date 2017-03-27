Хабаровский "СКА-Нефтяник" впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом

Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, в котором встречались хабаровский "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" из Иркутска, состоялся в воскресенье на арене "Ерофей" в Хабаровске.





Счёт был открыт лишь в середине первого тайма - ворота иркутян распечатал Артём Бондаренко. Затем до перерыва у хабаровчан отличились Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин, а после возобновления игры ещё два гола Бондаренко и один - Рязанцева довели счёт до разгромного. За оставшиеся полчаса хозяева больше не пополнили свой бомбардирский счёт, а иркутская команда в концовке чуть сократила отставание - голы на счету Ильи Грачёва и Ивана Нечаева.





Таким образом, победив со счётом 6:2, "СКА-Нефтяник" впервые завоевал золотые медали чемпионата страны. "Байкал-Энергия" - серебряный призёр турнира, а бронзовые награды днём ранее выиграл чемпион предыдущих трёх сезонов - красноярский "Енисей", разгромив в матче за третье место архангельский "Водник" - 11:2.





Финал. "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 6:2 (3:0)

1:0. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 24, угловой

2:0. Павел Рязанцев (Кристофер Фагерстрём), 33

3:0. Максим Ишкельдин (Эрик Сэфстрём), 35

4:0. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 49

5:0. Артём Бондаренко (Александр Антипов), 54

6:0. Павел Рязанцев (Антон Шевцов), 61

6:1. Илья Грачёв (Евгений Шадрин), 83

6:2. Иван Нечаев, 90.





"СКА-Нефтяник": Виктор Каменев (1-81 мин.), Виктор Яшин (82-90 мин.) - вратари, Алексей Чижов (капитан), Василий Грановский, Валерий Ивкин, Александр Ким, Эрик Сэфстрём, Денис Потёмин, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Павел Рязанцев, Кристофер Фагерстрём. На замену выходили: Денис Корев, Кирилл Петровский, Илья Ишкельдин, Николай Мельников, Александр Антипов, Юрий Бондаренко, Антон Шевцов. Запасной - Юрий Шардаков.

"Байкал-Энергия": Денис Рысев (1-79 мин.), Максим Негрун (80-90 мин.) - вратари, Никита Юрлов, Тимур Кутупов, Игорь Вассерман, Евгений Шадрин, Павел Дубовик, Максим Гавриленко (капитан), Александр Егорычев, Тимофей Безносов, Руслан Тремаскин, Евгений Иванушкин. На замену выходили: Станислав Исмагилов, Илья Грачёв, Андрей Ковалёв, Максим Ширяев, Михаил Красиков, Иван Нечаев, Егор Егорычев.



