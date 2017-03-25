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25.03.2017 21:43
"Енисей" завоевал бронзу чемпионата России по хоккею с мячом, "Байкал-Энергия" сыграет в финале со "СКА-Нефтяником"
Второй полуфинальный матч и игра за бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в Хабаровске. 

Вторую путёвку в финал разыгрывали архангельский "Водник" и "Байкал-Энергия" из Иркутска. В середине первого тайма Евгений Дергаев вывел архангелогородцев вперёд, но вскоре Максим Гавриленко сравнял счёт, а голы Александра Егорычева и Станислава Исмагилова принесли преимущество в два мяча к перерыву иркутянам. Большую часть второго тайма счёт не менялся, а на предпоследней минуте Евгений Иванушкин, реализовав угловой, установил окончательный счёт - 4:1 в пользу "Байкал-Энергии". 

В субботу хоккеисты "Водника" вновь вышли на арену "Ерофей", на этот раз для того, чтобы разыграть бронзовые медали с красноярским "Енисеем", сложившим чемпионские полномочия после поражения от хабаровского "СКА-Нефтяника". Первый гол красноярцев "Воднику" удалось отыграть, но затем мячи один за другим полетели в ворота архангелогородцев. К перерыву разрыв достиг пяти мячей, а во втором тайме "Енисей" окончательно оформил разгром соперника - 11:2. По три мяча забили Александр Насонов и Артём Ахметзянов, два - Иван Шевцов, по одному - Юрий Викулин, Вячеслав Вдовенко и Алмаз Миргазов. У проигравших отличились Евгений Дергаев и Максим Чермных. 

Таким образом, "Енисей" стал бронзовым призёром чемпионата России, "Водник" занял четвёртое место. В финальном матче в воскресенье встретятся "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия". Начало - в 10.00 по московскому времени. 

Полуфинал. "Водник" (Архангельск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 1:4 (1:3)
1:0. Евгений Дергаев (Глеб Потапов), 19, свободный
1:1. Максим Гавриленко, 23
1:2. Александр Егорычев (Руслан Тремаскин), 34, угловой
1:3. Станислав Исмагилов (Андрей Ковалёв), 44
1:4. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 89, угловой. 

Матч за третье место. "Енисей" (Красноярск) - "Водник" (Архангельск) 11:2 (6:1)
1:0. Александр Насонов (Алмаз Миргазов), 7
1:1. Евгений Дергаев, 11, с 12-метрового
2:1. Юрий Викулин (Дмитрий Логинов), 14, угловой
3:1. Вячеслав Вдовенко (Андрей Прокопьев), 16, угловой
4:1. Артём Ахметзянов, 20, с 12-метрового
5:1. Иван Шевцов (Андрей Прокопьев), 37
6:1. Александр Насонов (Дмитрий Макаров), 45
7:1. Иван Шевцов (Алмаз Миргазов), 50
8:1. Артём Ахметзянов, 58, с 12-метрового
9:1. Артём Ахметзянов, 68
10:1. Александр Насонов (Юрий Викулин), 79
11:1. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 82
11:2. Максим Чермных (Алексей Гладышев), 83. 
Города:
Хабаровск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/25/110185.html
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