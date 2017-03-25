Сборная России победила в общекомандном зачёте юношеского первенства Европы по го
Первенство Европы по го среди юниоров, юношей и детей (возрастные группы до 20, 16 и 12 лет) состоялось во французском Гренобле.
Весь пьедестал заняли российские спортсмены в категории до 20 лет. Чемпионом континента стал Вячеслав Каймин из Жуковского (тренер Алексей Кожунков). Серебряную медаль завоевал Григорий Фионин из Санкт-Петербурга (тренер Эльвина Кальсберг), бронзовую - Антон Черных из Жуковского (тренер Алексей Кожунков).
Иван Клочихин из Соликамска (тренер Валерий Пищальников) завоевал золотую медаль в категории до 12 лет.
Москвич Ким Шахов (тренер Тимур Санкин) стал бронзовым призёром в категории до 16 лет.
Завоевав пять медалей из девяти разыгранных на турнире, сборная России в третий раз подряд стала лучшей в командном зачёте. Это европейское первенство стало для нашей команды лучшим в истории, - сообщает сайт Российской федерации го.