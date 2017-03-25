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25.03.2017 15:25
фото с gofederation.ru
Сборная России победила в общекомандном зачёте юношеского первенства Европы по го
Первенство Европы по го среди юниоров, юношей и детей (возрастные группы до 20, 16 и 12 лет) состоялось во французском Гренобле.

Весь пьедестал заняли российские спортсмены в категории до 20 лет. Чемпионом континента стал Вячеслав Каймин из Жуковского (тренер Алексей Кожунков). Серебряную медаль завоевал Григорий Фионин из Санкт-Петербурга (тренер Эльвина Кальсберг), бронзовую - Антон Черных из Жуковского (тренер Алексей Кожунков). 

Иван Клочихин из Соликамска (тренер Валерий Пищальников) завоевал золотую медаль в категории до 12 лет. 

Москвич Ким Шахов (тренер Тимур Санкин) стал бронзовым призёром в категории до 16 лет. 

Завоевав пять медалей из девяти разыгранных на турнире, сборная России в третий раз подряд стала лучшей в командном зачёте. Это европейское первенство стало для нашей команды лучшим в истории, - сообщает сайт Российской федерации го. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/25/110184.html
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