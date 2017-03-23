"Кристалл" одержал две победы на старте международного турнира по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

Международный турнир по пляжному футболу в закрытом помещении "InterCup - 2017" стартовал в среду в Центре пляжных видов спорта "Динамит" в Санкт-Петербурге.





В турнире принимают участие восемь команд. Группу A составляют чемпион России - "Кристалл" из Санкт-Петербурга, московский КПФ ЦСКА, молодёжная сборная России (до 23 лет) и испанский клуб "Торредембарра". В группу B вошли FC "CITY" из Санкт-Петербурга, ещё один петербургский клуб - "Петроградец", саратовская "Дельта" и сборная Белоруссии.





В группе A в первом туре молодёжная сборная России потерпела поражение от "Торредембарры" - 4:6 (2:2, 1:2, 1:2), а ПФК "Кристалл" одержал победу над КПФ ЦСКА - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Во втором туре ПФК "Кристалл" одержал вторую победу, уверенно обыграв "Торредембарру" - 8:4 (1:0, 4:0, 3:4), а молодёжная сборная России вырвала победу у КПФ ЦСКА - 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). ПФК "Кристалл" возглавляет турнирную иаблицу с шестью очками, по три очка имеют "Торредембарра" и молодёжная сборная России, ни одного очка у КПФ ЦСКА.





В первом туре группы B сборная Белоруссии потерпела поражение от "Петроградца" со счётом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1), а FC "CITY" проиграл "Дельте" - 3:5 (2:1, 1:2, 0:2). Во втором туре сборная Белоруссии обыграла "Дельту" - 6:3 (4:0, 2:2, 0:1), а FC "CITY" разгромил земляков из "Петроградца" - 7:0 (1:0, 2:0, 4:0). Все четыре команды набрали по три очка. По разности мячей на первом месте FC "CITY", на втором - сборная Белоруссии, на третьем - "Дельта", на четвёртом - "Петроградец".



