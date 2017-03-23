"СКА-Нефтяник" победил "Енисей" и вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Первый полуфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, в котором встречались хабаровский "СКА-Нефтяник" и красноярский "Енисей", состоялся в четверг на арене "Ерофей" в Хабаровске.





Через пять минут после начала встречи хозяева финального турнира вышли вперёд - передачу Александра Кима использовал Юрий Шардаков. Когда первый тайм миновал свой экватор, действующие чемпионы страны восстановили равновесие - после передачи голкипера красноярцев Романа Черных ворота хабаровчан поразил Вячеслав Вдовенко. Но незадолго до перерыва дальневосточники вновь повели в счёте - свой второй мяч, и вновь с передачи Кима, забил Шардаков. Во вторые 45 минут, несмотря на имевшиеся моменнты для взятия ворот, счёт не изменился - 2:1 в пользу хозяев.





Таким образом, "СКА-Нефтяник" стал первым финалистом турнира. В финальном матче хабаровчане сыграют в воскресенье с победителем второго полуфинала, в котором в пятницу сойдутся "Байкал-Энергия" из Иркутска и архангельский "Водник". Неудачник этого матча разыграет в субботу с "Енисеем" бронзовые награды.





Чемпионат России. Полуфинал. "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) 2:1 (2:1)

1:0. Юрий Шардаков (Александр Ким), 6

1:1. Вячеслав Вдовенко (Роман Черных), 27

2:1. Юрий Шардаков (Александр Ким), 43.





"СКА-Нефтяник": Виктор Каменев (вратарь), Виктор Яшин (запасной вратарь), Алексей Чижов (капитан), Василий Грановский, Валерий Ивкин, Александр Ким, Эрик Сэфстрём, Юрий Шардаков, Денис Потёмин, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Кристофер Фагерстрём. Запасные: Павел Рязанцев, Кирилл Петровский, Николай Мельников, Александр Антипов, Антон Шевцов. Не выходили на поле: Денис Корев, Илья Ишкельдин, Юрий Бондаренко.

"Енисей": Роман Черных (вратарь), Максим Янов (запасной вратарь), Михаил Прокопьев, Артём Ахметзянов, Вадим Чернов, Олег Толстихин, Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Дмитрий Логинов, Иван Шевцов, Алмаз Миргазов. Запасные: Виктор Чернышёв, Евгений Швецов, Павел Плешивцев, Денис Лапшин, Александр Насонов, Дмитрий Макаров.



