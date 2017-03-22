Марк Леишман, фото с gettyimages.com

Марк Лейшман выиграл турнир PGA-тура по гольфу Arnold Palmer Invitational

Турнир PGA-тура по гольфу Arnold Palmer Invitational состоялся на минувшей неделе в Остине (штат Техас, США).





Победителем турнира стал Марк Лейшман, показав по итогам четырёх соревновательных дней результат 277 ударов (71+66+71+69), что на 11 меньше пара. Это второй титул 33-летнего австралийского гольфиста в профессиональном туре. Второе место разделили американцы Кевин Киснер - 278 (70+67+68+73) и Чарли Хоффман - 278 (68+66+71+73).



