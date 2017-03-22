22.03.2017 19:39
Марк Леишман, фото с gettyimages.com
Марк Лейшман выиграл турнир PGA-тура по гольфу Arnold Palmer Invitational
Турнир PGA-тура по гольфу Arnold Palmer Invitational состоялся на минувшей неделе в Остине (штат Техас, США).
Победителем турнира стал Марк Лейшман, показав по итогам четырёх соревновательных дней результат 277 ударов (71+66+71+69), что на 11 меньше пара. Это второй титул 33-летнего австралийского гольфиста в профессиональном туре. Второе место разделили американцы Кевин Киснер - 278 (70+67+68+73) и Чарли Хоффман - 278 (68+66+71+73).
Четвёртое место разделили два представителя Северной Ирландии - Рори Макилрой - 279 (74+71+65+69) и Тиррелл Хаттон - 279 (72+69+67+71). Шестым финишировал канадец Адам Хэдвин - 280 (70+70+69+71). На седьмом-девятом местах аргентинец Эмилиано Грильо - 281 (67+68+78+68), итальянец Франческо Молинари - 281 (70+68+74+69) и американец Лукас Гловер - 281 (68+69+72+72). Десятое место разделили англичанин Томми Флитвуд - 282 (78+66+70+68) и американец Хадсон Суоффорд - 282 (73+72+69+68).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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