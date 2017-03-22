Евгений Бобрышев, фото с motoxnews.ru

Евгений Бобрышев занял третье место на аргентинском этапе чемпионата мира по мотокроссу

Третий этап чемпионата мира по мотокроссу (MXPG) - Гран-при Патагонии состоялся в минувший уик-энд в Аргентине.





Российский гонщик Евгений Бобрышев, выступающий на "Хонде", занял в первой гонке этапа пятое место. Первым финишировал словенец Тим Гайсер на "Хонде", вторым - бельгиец Жереми ван Хорбик на "Ямахе", третьим - его соотечественник Клемент Десаль на "Кавасаки". Четвёртое место занял француз Ромен Фебвре на "Ямахе".





Во второй гонке Бобрышев финишировал вторым, уступив лишь Гайсеру. Тройку сильнейших замкнул ван Хорбик.





По итогам этапа Бобрышев занял третье место, набрав 38 очков. Победу с 50 очками одержал Гайсер, на втором месте ван Хорбик с 42 очками.



