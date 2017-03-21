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21.03.2017 12:37
Яна Добжицкая
Россиянка Добжицкая стала вице-президентом Европейской федерации парусного спорта
Россиянка Яна Добжицкая избрана на пост вице-президента Европейской федерации парусного спорта (EuroSAF), сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Добжицкая вошла в число шести человек, избранных на должности членов исполкома - вице-президентов EuroSAF. Такое решение было принято на ежегодной генеральной ассамблеи в Софии.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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