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Cборная Англии выиграла Кубок шести наций по регби

Традиционный турнир шести сильнейших национальных сборных Европы - Кубок шести наций по регби завершился в субботу.





Как уже сообщалось, на старте турнира сборная Англии победила французов, шотландцы были сильнее ирландцев, а команда Италии крурно проиграла сборной Уэльса.





Во втором туре сборная Италии потерпела в Риме сокрушительное поражение от команды Ирландии, завоевавшей бонусное очко за четыре и более попыток (всего их у ирландцев набралось восемь) - 10:63 (10:28). Сборная Уэльса в Кардиффе уступила англичанам, для которых эта победа стала второй в турнире - 16:21 (13:8). Валлийцы получили бонусное очко за поражение с разницей не более семи очков. Сборная Франции одолела в Париже шотландцев - 22:16 (13:11). Сборная Шотландии также получила одно очко.





В третьем туре сборная Шотландии в Эдинбурге переиграла команду Уэльса - 29:13 (9:13). Ирландские регбисты в Дублине были сильнее французов - 19:9 (7:6). Сборная Англии уверенно обыграла в Лондоне итальянцев - 36:15 (5:10). Англичане получили пятое, бонусное очко, исполнив шесть попыток. Эта победа стала для них третьей.





В четвёртом туре сборная Англии разгромила в Лондоне шотландцев - 61:21 (30:7). На счету англичан бонусное очко за семь попыток. Английские регбисты после этой победы досрочно обеспечили себе первое место. Сборная Уэльса взяла верх в Кардиффе над ирландцами - 22:9 (8:6). Сборная Италии вновь не смогла взять ни одного очка, проиграв в Риме французам, получившим пятое очко за четыре попытки - 18:40 (11:16).





В пятом, заключительном туре шотландцы с бонусным очком разгромили в Эдинбурге итальянцев - 29:0 (15:0). Французы одолели в Париже сборную Уэльса - 20:18 (10:9). Сборная Ирландии в Дублине нанесла первое поражение англичанам - 13:9 (10:3).





Таким образом, сборная Англии выиграла главный европейский турнир в шестой раз с 2000 года, когда он стал проводиться в нынешнем формате. Второй финишировала команда Ирландии, лишь по разности очков в матчах опередив французов, ставших бронзовыми призёрами, и шотландцев, занявших четвёртое место. Сборная Уэльса заняла пятое место. Итальянские регбисты замкнули таблицу, не набрав ни одного очка.



