На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Регби
Мини-футбол
Автомобильный спорт
Водное поло
Хоккей с мячом (бенди)
Каратэ
Триатлон
Акватлон
Гольф
Ездовой спорт
Лыжное двоеборье
Парашютный спорт
Шашки
Мотоциклетный спорт
Поло (конное поло)
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Регби
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.03.2017 22:39
фото с walesoncraic.com
Cборная Англии выиграла Кубок шести наций по регби
Традиционный турнир шести сильнейших национальных сборных Европы - Кубок шести наций по регби завершился в субботу. 

Как уже сообщалось, на старте турнира сборная Англии победила французов, шотландцы были сильнее ирландцев, а команда Италии крурно проиграла сборной Уэльса. 

Во втором туре сборная Италии потерпела в Риме сокрушительное поражение от команды Ирландии, завоевавшей бонусное очко за четыре и более попыток (всего их у ирландцев набралось восемь) - 10:63 (10:28). Сборная Уэльса в Кардиффе уступила англичанам, для которых эта победа стала второй в турнире - 16:21 (13:8). Валлийцы получили бонусное очко за поражение с разницей не более семи очков. Сборная Франции одолела в Париже шотландцев - 22:16 (13:11). Сборная Шотландии также получила одно очко. 

В третьем туре сборная Шотландии в Эдинбурге переиграла команду Уэльса - 29:13 (9:13). Ирландские регбисты в Дублине были сильнее французов - 19:9 (7:6). Сборная Англии уверенно обыграла в Лондоне итальянцев - 36:15 (5:10). Англичане получили пятое, бонусное очко, исполнив шесть попыток. Эта победа стала для них третьей.

В четвёртом туре сборная Англии разгромила в Лондоне шотландцев - 61:21 (30:7). На счету англичан бонусное очко за семь попыток. Английские регбисты после этой победы досрочно обеспечили себе первое место. Сборная Уэльса взяла верх в Кардиффе над ирландцами - 22:9 (8:6). Сборная Италии вновь не смогла взять ни одного очка, проиграв в Риме французам, получившим пятое очко за четыре попытки - 18:40 (11:16). 

В пятом, заключительном туре шотландцы с бонусным очком разгромили в Эдинбурге итальянцев - 29:0 (15:0). Французы одолели в Париже сборную Уэльса - 20:18 (10:9). Сборная Ирландии в Дублине нанесла первое поражение англичанам - 13:9 (10:3). 

Таким образом, сборная Англии выиграла главный европейский турнир в шестой раз с 2000 года, когда он стал проводиться в нынешнем формате. Второй финишировала команда Ирландии, лишь по разности очков в матчах опередив французов, ставших бронзовыми призёрами, и шотландцев, занявших четвёртое место. Сборная Уэльса заняла пятое место. Итальянские регбисты замкнули таблицу, не набрав ни одного очка.  

Итоговое турнирное положение: Англия - 19 очков (5 игр), Ирландия - 14(5), Франция - 14(5), Шотландия - 14(5), Уэльс - 10(5), Италия - 0(5). 
   
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/18/110163.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.03.2017 22:39
Cборная Англии выиграла Кубок шести наций по регби
13.03.2017 22:50
Сборная Англии выиграла шестой этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу
13.03.2017 22:12
Сборная России по регби уступила грузинам в матче чемпионата Европы
06.03.2017 21:59
Сборная ЮАР выиграла пятый этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу
05.03.2017 21:22
Сборная Новой Зеландии выиграла третий этап Мировой серии по регби-7 среди женщин, россиянки - шестые
04.03.2017 22:42
Сборная России уступила команде Румынии в третьем туре чемпионата Европы по регби
23.02.2017 22:41
Сборная России по регби победила бельгийцев во втором туре чемпионата Европы
Все новости
Сюжеты
Чемпионат России по регби - 2013
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Кубок мира по регби. Новая Зеландия - 2011
Кубок мира по регби. Англия-2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 