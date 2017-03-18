Василий Антохий, фото с yuki-taiseko.ru

Спортсмены из Москвы и Подмосковья стали лучшими в командном зачёте Кубка России по каратэ WKF

Розыгрыш Кубка России по каратэ WKF состоялся в Москве.





В индивидуальном женском ката главный приз завоевала Анастасия Румянцева из Московской области, победив в финале Полину Котлярову из Подмосковья. Бронзу также завоевали подмосковные спортсменки - Ирина Троицкая и Мария Зотова.





В индивидуальном мужском ката москвич Денис Белоусов завоевал Кубок страны, победив в финале Максима Ксенофонтова из Московской области. Бронзовыми призёрами стали Андрей Ким из Кемеровской области и Валентин Ким из Московской области.





В финале командного женского ката сборная Московской области (Зотова, Кузнецова, Тулякова) победила вторую подмосковную команду (Апанасенко, Горшунова, Троицкая). Ещё одна команда из Подмосковья (Мурачёва, Ткачёва, Филюкова) завоевала бронзу вместе со сборной Новосибирской области (Соколова, Филонова, Шашкова).





В командном мужском ката весь пьедестал заняли команды из Московской области. Победили Ксенофонтов, Заев, Сковородников, серебро завоевали Белоусов, Зотов, Ким, бронзу - Лебедев, Макаров, Сутягин и Беляев, Кобзарев, Ольшанников.





В женском кумитэ в весовой категории до 50 кг первенствовала Далия Асадуллина из Башкортостана, победив в финале москвичку Елену Степанову. Бронзу завоевали Александра Лиджиева из Воронежской области и Ксения Рыбакова из Калининградской области.





В весе до 55 кг сильнейшей стала Анна Бойко из Краснодарского края, одержав в финале победу над Озодой Нуридиновой из Тюменской области. Бронза - у Анастасии Кузнецовой из Ростовской области и Елизаветы Лазаревой из Челябинской области.





В финале весовой категории до 61 кг москвичка Наиля Гатауллина была сильнее Аланы Кочиевой из Северной Осетии - Алании. Бронзовыми призёрами стали Ксения Емельяненко из Орловской области и Кристина Чемова из Новосибирской области.





В весе до 68 кг обладательницей главного приза стала москвичка Виктория Фролова, победив в решающем поединке Ингу Шерозия из Санкт-Петербурга. Бронзу завоевали Анастасия Гудилова из Челябинской области и Ксения Малюта из Москвы.





Победительницей турнира в весе свыше 68 кг стала Вера Ковалёва из Санкт-Петербурга, серебряная награда - у Иванны Зайцевой из Подмосковья, бронзовые - у москвички Екатерины Трифоновой и Татьяны Опариной из Алтайского края.





Победителем турнира в мужском кумитэ в весе до 60 кг стал Сергей Спицин (ХМАО-Югра), выиграв финальный поединок у Евгения Плахутина из Челябинской области. Бронза - у Альберта Шомахова из Кабардино-Балкарии и Брия Балакина из Челябинской области.





Кубок России в весе до 67 кг выиграл Александр Гутник из Новосибирской области, взяв в финале верх над Андреем Яроцким из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Бронзу завоевали Сергей Баталов из Тюменской области и Таубек Тебуев из Санкт-Петербурга.





В весе до 75 кг главный приз выиграл Али Нурмагомедов из Дагестана, взяв в финале верх над Виталием Василовым из Свердловской области. Бронза - у Александра Щербаня из Новосибирской области и Арутюна Антоняна (ХМАО-Югра).





Александр Калинин из Орловской области первенствовал в весе до 84 кг, взяв в финале верх над Александром Алиевым (ХМАО-Югра). Бронзу завоевали Денис Денисенко из Краснодарского края и Дмитрий Гуглеватый из Ростовской области.





Москвич Василий Антохий стал обладателем Кубка страны в весе свыше 84 кг. Серебряную награду завоевал Александр Пшеницын из Челябинской области, бронзовые - Максим Сачков из Москвы и Василий Кругликов из Новосибирской области.



