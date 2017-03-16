"Норильский никель" победил "Динамо" в матче чемпионата России по мини-футболу

Первым матчем между "Норильским никелем" и подмосковным "Динамо" в Норильске в четверг стартовал девятнадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.





В первые семь минут первого тайма зрители увидели пять забитых мячей. Уже на первой минуте Юрий Костыгин вывел хозяев вперёд. Вскоре Сергей Пономарёв удвоил разницу, но тут же Вилде сократил разрыв. Алексей Гордеев забил третий мяч, на что динамовцы ответили голом Нандо с пенальти. После перерыва на гол Алексея Филиппова гости ответили точным ударом Сирило, а затем Вилде сравнял счёт. Николай Канивец вернул северянам преимущество. На последней минуте Ренат Шакиров, казалось бы, спас для бело-голубых очко, но последнее слово осталось за хозяевами - победный гол на счету Константина Чащина.





Победив со счётом 6:5, "Норильский никель" набрал 22 очка и остаётся на девятом месте. "Динамо" с 50 очками идёт четвёртым.





Первый матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Динамо" (Московская область) 6:5 (3:2)

1:0. Юрий Костыгин, 1

2:0. Сергей Пономарёв, 3

2:1. Вилде, 3

3:1. Алексей Гордеев, 6

3:2. Нандо, 7, с 6-метрового

4:2. Алексей Филиппов, 34

4:3. Сирило, 34

4:4. Вилде, 38

5:4. Николай Канивец, 46

5:5. Ренат Шакиров, 50

6:5. Константин Чащин, 50.





"Норильский никель": Алексей Попов (вратарь), Василий Белов (запасной вратарь), Алексей Гордеев, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов.

"Динамо": Густаво (вратарь), Георгий Замтарадзе (запасной вратарь), Ари, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Анатолий Бадретдинов. Запасные: Николай Переверзев, Сергей Орлов.





Предупреждены: Куманькин (5) - Шакиров (36).



