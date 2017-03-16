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16.03.2017 20:58
Московское "Динамо", "Синтез" и "Штурм-2002" вышли в полуфинал мужского чемпионата России по водному поло
Четвертьфинальные матчи мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в Киришах, Казани, Рузе, Москве  и Астрахани. 

В 1/4 финала приняли участие шесть команд - занявшие в суперлиге места со второго по шестое "Динамо" (Москва), "Синтез" (Казань), "Динамо" (Астрахань), "Штурм-2002" (Московская область) и "Астана" (Казахстан), а также победитель высшей лиги - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши, Ленинградская область). Победитель регулярного чемпионата суперлиги - "Спартак-Волгоград" завоевал прямую путёвку в финальную четвёрку. Серии 1/4 финала проходили до двух побед. 

В первом матче "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" уступил в Киришах московскому "Динамо" со счётом 6:15 (1:3, 1:4, 2:4, 2:4). Во второй встрече в Москве динамовцы одержали крупную победу - 19:6 (5:2, 4:3, 4:0, 6:1). Серия закончилась со счётом 2:0 в пользу "Динамо". 

Казанский "Синтез" и казахстанская "Астана" провели оба матча в бассейне клуба из Татарстана. Первый матч казанцы выиграли со счётом 12:4 (2:0, 3:1, 3:1, 4:2). Во второй встрече "Синтез" вновь взял верх - 12:6 (3:1, 4:1, 2:2, 3:2) и одержал победу в серии - 2:0. 

Подмосковный "Штурм-2002" в домашнем матче, состоявшемся в Рузе, одержал победу над астраханским "Динамо" - 14:10 (3:2, 3:2, 4:5, 4:1). Во второй встрече, состоявшейся в Астрахани, подмосковные ватерполисты вновь были сильнее, причём счёт первой игры повторился - 14:10 (4:3, 3:2, 3:3, 4:2). "Штурм-2002" выиграл серию со счётом 2:0. 

Таким образом, в полуфиналах сыграют "Спартак-Волгоград" - "Штурм-2002" и "Динамо" (Москва) - "Синтез". Первые матчи пройдут 24-26 марта в Казани и Рузе, вторые и при необходимости третьи - с 30 марта по 2 апреля в Москве и Волгограде. Победители серий сыграют в финале до двух побед 7-9 и 13-16 апреля. Проигравшие в эти же сроки проведут серию за бронзовые медали. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/16/110154.html
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