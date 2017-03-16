Московское "Динамо", "Синтез" и "Штурм-2002" вышли в полуфинал мужского чемпионата России по водному поло

Четвертьфинальные матчи мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в Киришах, Казани, Рузе, Москве и Астрахани.





В 1/4 финала приняли участие шесть команд - занявшие в суперлиге места со второго по шестое "Динамо" (Москва), "Синтез" (Казань), "Динамо" (Астрахань), "Штурм-2002" (Московская область) и "Астана" (Казахстан), а также победитель высшей лиги - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши, Ленинградская область). Победитель регулярного чемпионата суперлиги - "Спартак-Волгоград" завоевал прямую путёвку в финальную четвёрку. Серии 1/4 финала проходили до двух побед.





В первом матче "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" уступил в Киришах московскому "Динамо" со счётом 6:15 (1:3, 1:4, 2:4, 2:4). Во второй встрече в Москве динамовцы одержали крупную победу - 19:6 (5:2, 4:3, 4:0, 6:1). Серия закончилась со счётом 2:0 в пользу "Динамо".





Казанский "Синтез" и казахстанская "Астана" провели оба матча в бассейне клуба из Татарстана. Первый матч казанцы выиграли со счётом 12:4 (2:0, 3:1, 3:1, 4:2). Во второй встрече "Синтез" вновь взял верх - 12:6 (3:1, 4:1, 2:2, 3:2) и одержал победу в серии - 2:0.





Подмосковный "Штурм-2002" в домашнем матче, состоявшемся в Рузе, одержал победу над астраханским "Динамо" - 14:10 (3:2, 3:2, 4:5, 4:1). Во второй встрече, состоявшейся в Астрахани, подмосковные ватерполисты вновь были сильнее, причём счёт первой игры повторился - 14:10 (4:3, 3:2, 3:3, 4:2). "Штурм-2002" выиграл серию со счётом 2:0.



