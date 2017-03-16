Российские ватерполисты уступили итальянцам в квалификации Мировой лиги

Четвёртый, заключительный для себя на предварительном этапе Мировой лиги провела мужская сборная России по водному поло. Российские ватерполисты встретились в рамках европейской группы C в Италии с национальной командой этой страны.





Первые две четверти прошли с переменным успехом и завершились ничейным исходом. В третьем периоде хозяева ушли в отрыв, забросив четыре мяча против одного у россиян. В заключительной восьмиминутке россиянам удалось сократить разрыв до минимума, забросив три мяча подряд, но новый рывок итальянцев гарантировал им победу в матче - 12:9.





Сборная России заняла второе место в группе, но примет участие в суперфинале на правах страны-организатора. Федерация водного поло России (ФВПР) получила подтверждение о проведении мужского суперфинала Мировой лиги в России и ждёт подтверждения от Москвы как от города, где может пройти турнир, - сообщает "Р-Спорт".





Италия - Россия 12:9 (2:2, 2:2, 4:1, 4:4)

1:0. Франческо Ди Фульвио, 0:47

1:1. Лисунов, 1:10

1:2. Меркулов, 2:13

2:2. Франческо Ди Фульвио, 2:32

2:3. Меркулов, 8:34

3:3. Рензуто, 11:22

4:3. Аикарди, 12:24

4:4. Лазарев, 14:52

5:4. Галло, 18:12

6:4. Каннелла, 19:58

6:5. Лисунов, 20:21

7:5. Велотто, 20:48

8:5. Рензуто, 23:26

9:5. Аикарди, 24:26

9:6. Ашаев, 25:01

9:7. Лисунов, 27:52

9:8. Меркулов, 28:32

10:8. Франческо Ди Фульвио, 28:46

11:8. Велотто, 29:00

12:8. Фильиоли, 29:58

12:9. Меркулов, 31:47.





Состав сборной России: Антон Антонов (вратарь), Николай Лазарев (подвижный нападающий), Дмитрий Холод (капитан), Даниил Меркулов (защитник), Алексей Бугайчук (подвижный нападающий), Артём Ашаев (подвижный нападающий), Иван Сучков (защитник), Иван Нагаев (подвижный нападающий), Константин Харьков (подвижный нападающий), Никита Деревянкин (центральный нападающий), Сергей Лисунов (центральный нападающий), Роман Шепелев (подвижный нападающий), Виктор Иванов (вратарь).



