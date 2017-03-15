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Дмитрий Брагин победил в чемпионате России по трековым гонкам

Чемпионат России по автоспорту в дисциплине "трековые гонки N-1600" прошёл с 4 февраля по 5 марта.





Соревнования состояли из четырёх этапов. Первый этап состоялся 4-5 февраля в селе Усады (Республика Татарстан). Второй этап прошёл 11-12 февраля в подмосковном Раменском, третий - там же 23-26 февраля. Четвёртый, заключительный этап проходил 4-5 марта в столице Удмуртии Ижевске. Отметим, что с каждым этапом количество очков, начисляемых за призовые места, возрастало, что способствовало сохранению интриги до конца чемпионата.





Победителем первого этапа стал Дмитрий Брагин из Самарской области, набравший на этапе 100 очков. Второе место и 89 очков - у Тимура Тимерзянова из Татарстана, 81 очко за третье место заработал Айдар Нуриев из Татарстана. Очки на первом этапе также завоевали: Рафаэль Фаттахов из Татарстана (74), Роман Агошков из Самарской области (68), москвич Евгений Аксаков (62), москвич Сергей Загуменнов (57), Тимур Шигабутдинов из Татарстана (52), Вячеслав Малеев из Самарской области (48), Василий Кораблёв из Татарстана (44), москвич Роман Голиков (40), Михаил Малеев из Самарской области (36), Альберт Гайнуллин из Башкортостана (32), Юлия Струкова из Курской области (28), Сергей Рябов из Самарской области (25), Владимир Николаев из Самарской области (22) и москвич Алексей Васильев (19).





Дмитрий Брагин выиграл и второй этап, получив за это 110 очков. Вторым финишировал Роман Агошков (94.6), третьим - Айдар Нуриев (83.6). Очки также завоевали: Тимерзянов (73.7), Р.Фаттахов (64.9), М.Малеев (57.2), Васильев (50.6), Гайнуллин (44), В.Малеев (37.4), Аксаков (31.9), Загуменнов (26.4), Владимир Черевань из Орловской области (20.9), Голиков (15.4), Александр Марушко из Татарстана (11), Ильдар Фаттахов из Удмуртии (5.5) и Струкова (1.1).





Айдар Нуриев стал победителем третьего этапа, заработав 120 очков. На втором месте Николай Агапов из Московской области (103.2 очка), на третьем - Васильев (90). Далее в таблице этапа расположились Голиков (79.2), Р.Фаттахов (68.4), Брагин (60), Агошков (51.6), Андрей Масленников из Московской области (44.4), И.Фаттахов (37.2), Тимерзянов (30), М.Малеев (24), Аксаков (18), Дмитрий Пыльнов из Ивановской области (12) и В.Малеев (7.2).





Четвёртый этап вновь выиграл Брагин, пополнив свою копилку 130 очками. На втором месте Агошков (111.8), на третьем - В.Малеев (97.5). Очки также завоевали: Нуриев (85.8), Константин Данилов из Удмуртии (74.1), Шигабутдинов (65), Р.Фаттахов (55.9), М.Малеев (48.1), Гайнуллин (40.3), Максим Загуменнов из Удмуртии (32.5), И.Фаттахов (26), Альберт Миронов из Удмуртии (19.5), Раис Минниханов из Татарстана (13) и Максим Аронов из Челябинской области (7.8).





По сумме четырёх этапов уверенную победу одержал Дмитрий Брагин, набрав 340 очков. Серебряным призёром стал Айдар Нуриев (289.4), бронзовым - Роман Агошков (274.4).





Далее в турнирной таблице расположились: 4. Р.Фаттахов (207.3), 5. Тимерзянов (192.7), 6. В.Малеев (182.9), 7. Васильев (159.6), 8. М.Малеев (141.3), 9. Голиков (134.6), 10. Шигабутдинов (117), 11. Гайнуллин (116.3), 12. Аксаков (111.9), 13. Агапов (103.2), 14. С.Загуменнов (83.4), 15. Данилов (74.1), 16. И.Фаттахов (68.7), 17. Масленников (44.4), 18. Кораблёв (44), 19. М.Загуменнов (32.5), 20. Струкова (29.1), 21. Рябов (25), 22. Николаев (22), 23. Черевань (20.9), 24. Миронов (19.5), 25. Минниханов (13), 26. Пыльнов (12), 27. Марушко (11), 28. Аронов (7.8), не классифицированы Олег Жаворонков из Татарстана и Александр Шувалов из Удмуртии.



