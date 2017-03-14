Новости Дмитрий Хомицевич, фото с mfr.ru Сборная России стала 35-кратным чемпионом мира по мотогонкам на льду Тридцать девятый командный чемпионат мира по мотогонкам на льду состоялся в немецком Инцеле.

Сборная России, за которую выступали Игорь Кононов, Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич, одержала убедительную победу, набрав 60 очков. Кононов и Колтаков принесли команде по 22 очка, Хомицевич - 16. Наша команда завоевала 35-й в истории чемпионский титул.

Серебряным призёром стала сборная Австрии с 45 очками (Франц Цорн - 30, Чарли Эбнер - 15). Бронза в активе сборной Германии - 41 очко (Гюнтер Бауэр - 28, Макс Нидермайер - 12, Ханс Вебер - 1).

На четвёртом месте сборная Швеции - 39 (Никлас Свенссон - 20, Уве Ледстрём - 12, Стефан Свенссон - 7), на пятой позиции чешские гонщики - 25 (Клатовский - 16, Гульта - 5, Дивис - 4), по дополнительным показателям им уступили финны - 25 (Тани - 11, Аакко - 8, Яарф - 6), и замкнула таблицу сборная Швейцарии - 14 (Гартманн - 7, Гёринг - 6, Каведжелли - 1). Инцель Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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